Oyuncu Yüksel Ünal, evdeki zamanda, hayali skeç projesini hayata geçirdi
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Nesrin Ünal, Güncel, Haber

Oyuncu Yüksel Ünal, evdeki zamanda, hayali skeç projesini hayata geçirdi

Oyuncu Yüksel Ünal, evdeki zamanda, hayali skeç projesini hayata geçirdiİZMİR'de yaşayan tiyatro ve dizi oyuncusu Yüksel Ünal, koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirdiği günleri fırsata çevirip, hayali olan ancak setler ve tiyatro gösterileri nedeniyle vakit bulamadığı skeç projesini...

23.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:13
Oyuncu Yüksel Ünal, evdeki zamanda, hayali skeç projesini hayata geçirdi

Oyuncu Yüksel Ünal, evdeki zamanda, hayali skeç projesini hayata geçirdi

İZMİR'de yaşayan tiyatro ve dizi oyuncusu Yüksel Ünal, koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirdiği günleri fırsata çevirip, hayali olan ancak setler ve tiyatro gösterileri nedeniyle vakit bulamadığı skeç projesini hayata geçirdi. Ünal'ın, muhasebeci olan eşi Nesrin Ünal ile 'Evde Kalanlar' adı altında çektiği skeç, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bir televizyon kanalında bir dönem yayınlanan 'Muhteşem YüzYıl' isimli dizideki 'Şeker Ağa' karakteri ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanan tiyatro ve dizi oyucusu Yüksel Ünal, koronavirüs salgını nedeniyle evde geçen günleri ve özel yaşamıyla ilgili eşi Nesrin Ünal ile DHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde Kal' çağrılarına uyarak, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinde vakit geçirdiğini söyledi. Tiyatro ve dizi projeleri devam eden Ünal, evde kalmayı fırsat bilerek yıllardır hayali olan ancak yoğun çalışma temposunda fırsat bulamadığı skeç projesini hayata geçirdiğini kaydetti. Ünal, 22 yıldır bir şirketin ön muhasebesini tutan ve oyunculuk tecrübesi olmayan eşi Nesrin Ünal ile günlük hayatın içindeki diyaloglardan oluşan 'Evde Kalanlar' adını verdikleri skeçleri, sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başladığını anlattı. Skeç çekme fikrinin evde otururken ortaya çıktığını belirten Ünal, "Ancak, benim ne zamandır yapmak isteğim bir şeydi. Zaten günlük hayatın içinde, Nesrin'le çok eğleniyoruz. 'Diyaloglarımızla, bunları insanlarla neden paylaşmıyoruz' diye düşündük. Hazır evdeyiz, kameramız da var, bazı imkanları da kendimiz oluşturduk ve çekimlere başladık. Çekip, 'Evde Kalanlar' adı altında sosyal medyada paylaştığımız skeç serisi çok beğenildi. Bu bize güç verdi.

'DEVAM EDİYORUZ'

Olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Ünal, "İzleyenlerin, kendi hayatlarıyla içselleştirdikleri diyaloglar bunlar, her evlilikte olan şeyler. Biz daha çok komik tarafıyla ilgileniyoruz, çünkü işin aslı muhabbettir; keyfimize bakalım biraz" diye konuştu.

'EŞİMİN OYUNCU OLMAMASI BÜYÜK AVANTAJ'

Skeçte rol alan eşi Nesrin Ünal'ın oyuncu olmamasının kendisi için daha büyük avantaj olduğuna dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Çünkü, böylelikle istediğini rahatça yapabiliyor. Bir öğretinin sınırları içinde kalmıyor. Zaten ben de yazarken Nesrin'i yazdığım için oynaması daha da kolay oluyor. Fakat benim çok müdahalem oluyor. Bu nedenle benden biraz sıkılıyor. Ama ortaya iyi bir iş çıkınca o da mutlu oluyor."

'ATEŞİN VE İNSAN AKLININ DEĞDİĞİ ŞEYLERİ YEMİYORUM'

Evde geçirdiği zaman dışında özel hayatına değinen usta oyuncu Yüksel Ünal, Geçen yıl 173 kilo olduğu belirtip, sağlıklı beslenme ve spor ile 65 kilo verdiğini söyledi. Herhangi bir özel diyet ve öneriyle hareket etmediğini belirten Ünal, kilo vermesinin sırrını 'beslenmede öze' dönmek olarak özetledi.

Beslenme alışkanlığını tamamen değiştirdiğini belirten Ünal, "Kendi kendime, kedi, köpek, inek neyi ne kadar yiyeceğini biliyor da ben insan olarak bilemeyecek miyim? Hayvanlar yapıyor ben neden yapamayayım' dedim. İnsan harici tüm canlılara kimse ne yiyeceğini söylemiyor ve o canlılar gerektiği gibi besleniyor. Bana niye birileri yemem gereken şeyleri söylesin ki diye düşündüm ve beslenmede öze dönüp, vegan oldum. Pişirilmiş hiçbir şey yemiyorum" dedi.

Vegan olmanın yanı sıra pişmiş yemek ve paketli ürünleri tüketmediğine de dikkat çeken Ünal, "Ateşin ve insan aklının değdiği yiyecekleri hayatımdan çıkardım. Öğünlerimdeki her şey çiğ. Paketli ve üzerinde 'içindekiler' yazan ibare olan ürünleri ağzıma sürmüyorum" diye konuştu.

'ACIKLI VE KORKU FİLMİ KESİNLİKLE İZLEYEMEM'

Duygusal bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken usta oyuncu Ünal, hiç acıklı ve korku filmi izlemediğini söyledi. En son 21 yıl önce gerilim filmi izlediğini aktaran Ünal, şöyle devam etti:

"Acıklı bir filmde ağlamaktan helak olurum. Korku filminde de gerçekten korkarım. Mesela Nicole Kidman'ın oynadığı bir gerilim filmi vardı; 'The Others' isminde. Allah, bereket versin bir daha gerilim izlemedim."

'ÖNCE KÜSTÜM ŞİMDİ HOŞUMA GİDİYOR'

Eşinin en büyük destekçisi olan Nesrin Ünal da skeçlerde yer almanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Skeci izleyenlerin kendisini oyuncu zannettiklerini belirten Nesrin Ünal, "Çekimler sırasında bazı tepkileri vermem gerekiyor; yüz ifadelerimin değişmesi gerekiyor. Bunu yapmak beni zorluyor. Onun dışında bir sıkıntı yaşamıyorum. Onun haricinde eşim Yüksel, inanılmaz bir koç. Çok iyi çalıştırıyor beni o duyguya sokuyor. Aslında beni yazıyor. Yükselin yazdığı skeçlerin çoğu evimizde olan şeyler. Yüksel, onları komikleştiriyor. Normalde de çok gülüyor zaten bu hallerime. Başta skeci istemiyordum, küstüm. Ancak, şimdi hoşuma gidiyor" dedi.

Oyuncu Yüksel Ünal, evdeki zamanda, hayali skeç projesini hayata geçirdi

Kaynak: DHA

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