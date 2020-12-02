Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti
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Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti

02.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:43

Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin'in bir süredir kanser tedavisi gören eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti. Oyuncu eşinin ölüm haberini de Instagram hesabından duyurdu.

Son olarak eşiyle magazin programına konuk olan ve özel hayatını basından uzak tutan Yaşar Alptekin, eşinin vefatıyla yıkıldı.

"ALLAH EŞİMİN GÜNAHLARINI AFFETSİN"

Sosyal medya hesabından eşinin ölüm haberini duyuran Alptekin, "Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin, Peygamber efendimize komşu eylesin" ifadelerini kullandı. Kesin ölüm nedeni henüz bilinmeyen Altınyay, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti

İKİNCİ KEZ EVLENMİŞLERDİ

Çift, 1995'te boşanmış, geçtiğimiz yıl tekrardan nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu evliliklerinden Ayris Alptekin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

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