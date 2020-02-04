Oyuncu Tansu Biçer, Çukur dizisinden ayrıldı

04.02.2020 07:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 07:40

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur, dün akşam 86. bölümüyle ekrana geldi. Vartolu ve Yamaç arasında nefes kesen yüzleşmenin yaşandığı bölümde bir de ayrılık yaşandı. Başarılı oyuncu Tansu Biçer diziye veda etti.

YAMAÇ, YÜCEL'İ ÖLDÜRÜP TOPRAĞA GÖMDÜ

Çukur son bölümde, Mahsun'u Çağatay'ın elinden kurtaran Yamaç ve Vartolu, Yücel'in evine gitti. Vartolu'yu dışarıda bırakan Yamaç bu sefer işi kesin bitireceğini söyledi. Yamaç, daha önce öldürmediği Yücel'i bu defa kurşun yağmuruna tuttu. Yücel'in ölmeme ihtimalini göz önüne alan Yamaç bu defa mezarını kazdığı Yücel'i kendi elleriyle toprağa gömdü. Çukur'da Yücel rolünü canlandıran başarılı oyuncu Tansu Biçer de dizinin kadrosundan ayrıldı.

AYRILIK HABERİ DOĞRULANDI

Tansu Biçer'in ayrılık haberi dizinin Twitter hesabından da paylaşıldı. Yapılan paylaşımda "Yücel, Veto ve Baykal'a selam söyle. Emeğinize sağlık" denildi.

86. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vartolu'nun Yamaç'tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç'ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur'da planını devreye sokmak için Medet'ten yardım isteyecek. İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç'la ilgili şüpheleri artınca Mahsun'u zor durumda bırakacak. Mahsun'un Yamaç'ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç'ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek.

TANSU BİÇER KİMDİR?

Tansu Biçer, 4 Temmuz 1978 yılında Ankara'da doğdu. İzmir'de Karşıyaka Şemikler Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü 2001 yılında bitirdi ve 2001-2002 sezonunda Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul'a yerleşti ve Semaver Kumpanya'nın kuruluş çalışmalarında yer aldı ve en tanınan oyuncularından biri oldu. İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaya devam ediyor.

Tansu Biçer, Ali Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı Küf adlı sinema filmdeki rolüyle 2012 yılındaki 49. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı. "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde komiser olarak karşımıza gelen oyuncu son olarak Çukur'da Yücel karakterine hayat verdi.