Oyuncu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı

Oyuncu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Arkadaşlarının eşlik ettiği çift, deniz kenarında oturarak sohbet etti.

Çocuklar Duymasın'daki Haluk karakteriyle ünlenen ve şimdilerde Savaşçı dizisinde rol alan Tamer Karadağlı, bir süredir 24 yaşındaki Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, Bodrum'da görüntülendi.

SICAK HAVADA SAATLERCE SOHBET ETTİLER

Milliyet'te yer alan habere göre, tatil sezonunu açan çifte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Turgut Tunçalp eşlik etti. Bodrum Ören'de bir araya gelen ünlü isimler, deniz kenarında uzun uzun sohbet etti. Genç sevgilisiyle saatlerce zaman geçiren Karadağlı'nın sıcağa rağmen tişörtünü hiç çıkarmaması da dikkat çekti. Öte yandan çiftin tatile gelip hiç denize girmemesi de gözlerden kaçmadı.

Oyuncu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
Oyuncu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
Oyuncu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
Oyuncu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
Oyuncu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Derya Yanık Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 16:01:28. #1.15#

title