Oyuncu Serel Yereli, Bu Sefer De Çıplak Fotoğrafını Paylaştı

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, sosyal medyada cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, dizinin bitmesinden sonrabavulunu toplayıp yurt dışına gitti.

ÇIPLAK SİLÜETİNİ PAYLAŞTI

Milano'da yaşayan ve Kerimcan Durmaz'ın da çok yakın arkadaşı olan Murat ile beraber zaman geçiren Serel Yereli, kaldığı evden paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı. Kapının arkasındaki çıplak siluetiyle görülen Serel Yereli, bu fotoğrafa şu notu düştü: "Perdenin arkasında, pandomimde… Şov devam etmeli! Kalbimin içinde makyaj kırılıyor, dökülüyor olabilir ama gülümsemem hala devam ediyor"