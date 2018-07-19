Oyuncu Serel Yereli, Bu Sefer De Çıplak Fotoğrafını Paylaştı
Oyuncu Serel Yereli, instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı. Yerel'in cesur paylaşımı ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, sosyal medyada cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, dizinin bitmesinden sonrabavulunu toplayıp yurt dışına gitti.
ÇIPLAK SİLÜETİNİ PAYLAŞTI
Milano'da yaşayan ve Kerimcan Durmaz'ın da çok yakın arkadaşı olan Murat ile beraber zaman geçiren Serel Yereli, kaldığı evden paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı. Kapının arkasındaki çıplak siluetiyle görülen Serel Yereli, bu fotoğrafa şu notu düştü: "Perdenin arkasında, pandomimde… Şov devam etmeli! Kalbimin içinde makyaj kırılıyor, dökülüyor olabilir ama gülümsemem hala devam ediyor"
YORUMLAR (44)
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GEL ERZURUMDA SOYUN DA DÜDÜKLÜ TENCERE GİBİ FIŞILA :))))Cevap Yaz Yayından KaldırDİGORLU: helal sana dadaşYayından Kaldır
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Bilerek haber galiba normalleştirmeye çalışıyorlar aklınca he he demek sevapCevap Yaz Yayından Kaldır
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HATUNDA GÜZEL OLDUĞUNU BİLİYOR VE GÖSTERMEKTEN KORKMUYOR. HELAL OLSUN HATUNDA CESARET VAR ÖZGÜVEN VAR BİZDEKİ BAZILARI İSE YA ÇOK ÇİRKİNLER YADA ÖZGÜVENSİZ KORKAKLAR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BİRİLERİNİ ORASINI BURASINI AÇMASI NEZAM CESARETLE ANILIR OLDU AHLAKSIZ HABERCİLERGELİN OZAMAN EŞEKLERİNKİNİ GÖSTERELİM EEE ONLARINKİ DAHA CESUR OZAMANCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır