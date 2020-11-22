Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyduğu için kendine kızdı. "Allah benim belamı versin" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde 90 yaşında hayatını kaybeden James Bond filminin 'Ajan 007 James Bond' karakteri ile bilinen oyuncu Sean Connery'nin vefat haberini yeni öğrendiği için kendine kızdı.

"BENİM ŞİMDİ HABERİM OLDU"

Kütahyalı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "'Efsanelerin efsanesi büyük aktör Sean Connery 22 gün önce 31 Ekim 2020'de vefat etmiş ve benim şimdi Apple TV sayesinde haberim oldu. Allah benim belamı versin. Türk basınında da bir yazı bile çıkmamış. Ne kadar da içe kapalı, boğucu bir medya ortamı. Ben de mesulüm bu vaziyetten." dedi.

SEAN CONNERY KİMDİR?

Sir Thomas Sean Connery 25 Ağustos 1930 doğumlu. En bilinen rolü James Bond film serilerinin Ajan 007 James Bond karakteridir. Kızıl Ekim, Gülün Adı ve Kaya filmleri en çok tanınan filmleridir. Kendisi gibi oyuncu Jason Connery'nin babasıdır. Boyu 189 santimetredir.

Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü olmuştur. Daha sonra Ian Fleming'in yazdığı "Dr. No" (1962), "Goldfinger" (1964), "Rusya'dan Sevgilerle" (1963), "Thunderball" (1965), "İnsan İki Kere Yaşar" (1967) ve "Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmuştur. Ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı"nı almıştır. Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş, ancak Akkad'ın El-Kaide'nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film gerçekleşmemiştir.