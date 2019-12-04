Oyuncu Özgün Aydın hakim karşısına çıktı

04.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:13

Kadıköy'de karıştığı bir kavgada olay yerine gelen polis memurlarına direnerek hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Özgün Aydın, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Aydın, "Emniyet teşkilatını veya polis memurlarını hedef almadım. Olaydan bir gün sonra kendilerinden özür dilemeye gittim. Şimdi de mahkeme huzurunda kendilerinden özür diliyorum" dedi.



Kadıköy'de karıştığı bir kavgada olay yerine gelen polis memurlarına direnerek hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Özgün Aydın ve 2 sanığın yargılanmasına başlandı.



Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Özgün Aydın, Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı ile avukatları katılırken, müştekiler ve avukatları duruşmaya gelmedi.



"Taksici arkadaşları gelip bizi darp etti"



Savunma yapan sanık Özgün Aydın, olay günü arkadaşlarıyla birlikte yemek yediklerini ve taksiye bindiklerini söyleyerek, "Ben bir arkadaşımın evine gidecektim. Evde olup olmadığını sormak için arkadaşımı telefonla aradım. Bu sırada taksi bekliyordu, ben de arabadan inmiştim. Arkadaşım Tamer, bana 'evde yoksa seni de eve bırakırız taksiye bin' dedi. Ben de taksiye bindim. Taksinin kapısını kapatırken taksici beyefendinin eli kapıya sıkıştı. Ben telefona baktığım için sıkıştığını anlamadım, kapı kapanmıyor sandım. Şoför kısa mesafede ineceğimizi düşünüp bizim araçtan inmemizi istedi. Daha sonra arkadaşları olan 4 taksici geldi. Bizi darp ettiler" dedi.



"Polisler durumu anlamadan bize kelepçe takmak istedi"



Arkadaşının araması üzerine polis ekiplerinin geldiğini söyleyen Aydın, "O sırada ortada bir arbede olduğu için polisler durumu anlamadan bize kelepçe takmak istediler. Ben görevi engellemek için hareket etmedim. 'Siz yanlış tarafa kelepçe takıyorsunuz, şikayet eden biziz' dedim. Olayı polise izah etmek istedim. Kimin kime bağırdığı belli değildi, ortalık bir anda karışmıştı" diye konuştu.



"Mahkeme huzurunda özür diliyorum"



Aydın savunmasının devamında, "Müşteki polis memuru Tolgahan Ö.'ye yönelik olarak 'seninle görüşeceğiz, sen bittin, üstümü arayamazsınız, benim kim olduğumu biliyor musunuz?' şeklinde sözler söylemedim. Ona yumruk atmadım. Kimseye vurmadım, tekme atmaya çalışmadım. Ben emniyet teşkilatını veya polis memurlarını hedef almadım. Olaydan bir gün sonra da kendilerinden özür dilemeye gittim. Şimdi de mahkeme huzurunda kendilerinden özür diliyorum" dedi.



"Yaşadığım şeylerden dolayı pişmanım"



Arkadaşlarının taksiciler tarafından darp edildiğini duyarak olay yerine gittiğini söyleyerek sanık Elif Çelikcan, "Polis memurlarına yönelik tehdit ve küfür içeren sözler söylemedim" dedi. Sanık Tamer Yurtbaşı ise olay gününü anlatarak, "Polisler geldikten sonra sadece, yerdeyken bana ters kelepçe takıldığını ve sırtımda bir diz hissettiğimi hatırlıyorum. Özgün'ün ne söylediğini duymadım. Müştekiye vurduğunu da görmedim. Yaşadığım şeylerden dolayı pişmanım. Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum" diyerek hiçbir kamu görevlisine hakaret etmediğini söyledi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Olayın Geçmişi



Kadıköy'de 11 Şubat 2019 tarihinde karıştığı bir kavgada olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ve tehdit ederek darp ettiği iddia edilen oyuncu Özgün Aydın ve 2 arkadaşı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı.



Hazırlanan iddianamede, 4 polis memuru müşteki olarak yer alırken, arkadaşlarıyla bulunan Özgün Aydın ile bir grup arasında tartışma çıktığı, olay yerine polis memurlarının geldiği, polis Tolgahan Ö.'nün Özgün Aydın'ın üzerini aramak istediği, Özgün Aydın'ın ise 'üstümü arayamazsın, sen benim kim olduğumu biliyor musun?' dediği anlatılmıştı.



Özgün Aydın'ın direnmesi ve polis memuruna 'sen bittin' diye bağırarak üzerine gitmesi üzerine Aydın'a ön kelepçe takıldığı, kelepçe takılırken Aydın'ın polis memuru Tolgahan Ö.'nün suratına yumruk atarak 'seninle görüşeceğiz, seni bitirdim' dediği belirtilmişti.



Polis memuru Tolgahan Ö.'nün hakaret ve tehditleri kaydetme amaçlı cep telefonunu çıkardığı sırada Özgün Aydın'ın müştekinin göğsüne tekme atmaya çalıştığı,küfür ettiği, hakaret ve tehditlerde bulunduğu, diğer sanıkların da polislere yönelik hakaret içerikli sözler söyledikleri kaydedilmişti.



İddianamede, Özgün Aydın hakkında, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçlarından toplamda 5 yıl 5 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.



Diğer sanıklar Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı'nın ise "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 3'er yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA