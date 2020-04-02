Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! - Magazin
Amerika Birleşik Devletleri, Meltem Miraloğlu, Cordova, Magazin

Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!

'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'çocuk gelin' karakteri ile adını duyuran, kendisinden 48 yaş büyük emekli öğretmen Patrick Grady ile yaptığı evlilikle uzun süre gündem olan Meltem Miraloğlu'ndan (33) dikkat çeken bir hamle geldi.

02.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:32
Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile evlenerek olay yaratan Meltem Miraloğlu, geçmişine sünger çekip ismini bile değiştirdi.



33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabındaki adını 'Grady Miraloglu' yaptı.



Hayali kariyerini ABD'de sürdürmek olan Miraloğlu, bu nedenle 'Grady' ismini seçti.



Geçtiğimiz günlerde ABD basınından The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncu ile yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya gelmişti.



ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Meltem Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.



Ünlü oyuncu, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi" demişti.



Gelecek planlarından da bahseden Miraloğlu, "Black Hawk College'da İngilizce kursuna gidiyorum. Piyano ve ses dersleri alıp Kaliforniya'ya gidip oyunculuk yapacağım" diye konuşmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Serdar'ın virüs paylaşımı Demet'i çileden çıkardı: Boş yapmayın Magazin
Serdar'ın virüs paylaşımı Demet'i çileden çıkardı: Boş yapmayın
Karantinadaki Mr Jade, evde spor yaparak herkese örnek oldu Magazin
Karantinadaki Mr Jade, evde spor yaparak herkese örnek oldu
Sandal'dan bağışların bloke edilmesine tepki: Millet bunu hak etmiyor Magazin
Sandal'dan bağışların bloke edilmesine tepki: Millet bunu hak etmiyor
'Düşmanların gözü yaşlı' diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu Magazin
"Düşmanların gözü yaşlı" diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Magazin
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
Karantina Selena'ya yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi Magazin
Karantina Selena'ya yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi
Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi
Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?
Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif
Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı
Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı
Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı
Acun Ilıcalı'dan koronavirüs önlemleri hakkında konuştu: Asil milletiz, ülkemle gurur duyuyorum
Acun Ilıcalı'dan koronavirüs önlemleri hakkında konuştu: Asil milletiz, ülkemle gurur duyuyorum
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ: Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum
Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ: Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum
Star Wars'un yıldız ismi koronavirüse yenik düştü
Star Wars'un yıldız ismi koronavirüse yenik düştü
Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum
Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Ali Koç Tamer Tuna Basketbolcu Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Polis İtalya Avrupa
Şu an buradasınız: Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 19:03:24. #1.14#
title