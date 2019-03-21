Oyuncu Janset'in Son Hali Şaşırttı

"Ayrılsak da beraberiz ve "Yarım Elma" dizileri ile ün yakalayan ancak daha sonra ekranlarda ara ara görünen sevilen oyuncu Janset, son haliyle şaşırtıyor.

"KEYİF ALDIĞIM İŞİ YAPIYORUM"

Geçen gün yalnız başına gittiği bir AVM'de alışveriş turuna çıkan Janset, kendine yöneltilen soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Tiyatro oyunumuzun turnesi devam ediyor. Şimdilik bir dizi projesi yok, tiyatro ile çok güzel ilerliyoruz. İzleyicinin oyunumuza ilgisi çok güzel, keyif aldığım işi yapıyorum" dedi.

DİZİDE 412 BÖLÜMDE BAŞROL ALDI

Başarılı oyuncu, 1999-2002 yılları arasında yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı "Ayrılsak da Beraberiz" adlı dizide 412 bölümde başrol olarak; Hakan Yılmaz, Necmi Yapıcı, Belma Canciğer, Simge Selçuk, Ayşe Tolga, Tuluğ Çizgen, Selahattin Taşdöğen, Suzan Aksoy ile birlikte oynadı. 2002 – 2004 yılları arasında "Yarım Elma" adlı dizide Günay Karacaoğlu, Erdal Tosun, Selma Ergeç ile birlikte oynadı.