Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
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Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın tatil yaptığı Bodrum'da tekne üzerinde verdiği bikinili poza hayranlarından yorum yağdı. Hayranları siyan bikinisiyle objektif karşısına geçen Sak'a tam not verdi.

Yaz aylarının sonuna gelinmesinin ardından birçok ünlü İstanbul'a dönüş yapmaya başladı. Ancak Bodrum'da tatiline devam edenler de var. O isimlerden biri olan oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından paylaştığı tekne pozuyla hayranlarından tam not aldı.

BEYAZ BİKİNİLİ POZU DA BEĞENİLDİ

Son olarak Instagram hesabından beyaz bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Sak'a Reynmen ve Cemal Can Canseven'den yorum gecikmemişti. Ünlü oyuncu bu kez de tekne pozuyla gündeme geldi.

"BENİ BRAYAY GETİREN HİKAYE VAR"

İrem Sak paylaşımına, "Beni buraya getiren bir hikâye var. Anlatabilir miyim? Anlatıyorum. Bu bir hikâye. ya- şöyle- ge- yaşanmış bi hikâye" notunu düştü. İrem Sak'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Baz takipçiler ise İrem Sak'a "Yaz bitmemiştir" yorumunu yazdı.

Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu - Haberler Magazin
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