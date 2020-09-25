Oyuncu İpek Bağrıaçık'ın su altı tutkusu

Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu İpek Bağrıaçık'ın çekimlerden fırsat buldukça dalış yaptığı ortaya çıktı. Denizin kendisine huzur verdiği söyleyen oyuncu, "Dizi sezonu açılmadan kendimi enerjiyle yüklüyor ve işimin başına dönüyorum" dedi.

Kavak Yelleri, Koyu Kırmızı, Alev Alev, İntikam, Sana Bir Sır Vereceğim, Hatasız Kul Olmaz, Hayat Ağacı, Serçe Sarayı, Hayat Mucizelere Gebe, Yeni Gelin ve Siyah İnci gibi dizilerde oynayan, aynı zamanda 'Dağ' adlı sinema filminde 'Defne' karakterini canlandıran oyuncu İpek Bağrıaçık'ın az bilinen bir yönü ortaya çıktı.

DALDIĞI ANLARI KAYDA ALIYOR

Film ve dizi çekimlerinden fırsat buldukça doğup büyüdüğü Antalya'ya gelerek serbest dalış yapan İpek Bağrıaçık, bu anları da go pro kamerasıyla görüntülüyor. Su altının ruhuna iyi geldiğini anlatan Bağrıaçık, enerjisini buna borçlu olduğunu söyledi. Çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak yaşadıklarını anlatan Bağrıaçık, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

"HER YAZ İKİ AY HER GÜN DALIYORUM"

Dalış yapmak için özellikle birkaç noktası olduğunu anlatan Bağrıaçık, "Kaş ve Finike benim için vazgeçemeyeceğim su altı güzellikleriyle dolu iki bölge. Antalyalı olduğum için buraları çok iyi biliyorum. Her yaz 2 ayım dalışta geçiyor. Her gün dalıyorum. Su altı bana huzur veriyor. Dizi sezonu açılmadan kendimi enerjiyle yüklüyor ve işimin başına dönüyorum" diye konuştu. Su altında kendini bulduğunu dile getiren Bağrıaçık, gelecekte deniz ve su altıyla ilgili bir film projesinde rol almayı istediğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ