Oyuncu Hasan Kaçan, Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri hakkındaki paylaşımına tepki gösterdi
15 Temmuz afişlerindeki karikatür çizimlerinden hoşlanmadığını söyleyen şarkıcı Gökhan Özoğuz, oyuncu Hasan Kaçan'la sosyal medyada birbirine girdi.
15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Hasan Kaçan arasında afiş tartışması yaşandı.
AFİŞLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan bazı afişlere tepki gösterdiği paylaşımında "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" dedi.
"SUS GÖKHAN"
Özoğuz'un paylaşımına tepki gösteren oyuncu Hasan Kaçan ise "Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiç bir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!" yorumunu yaptı.
"ASKERİMİZİ YEDİRTMEYİZ"
Bunun üzerine Özoğuz, "Hasan biz senden iyi biliriz vatanı milleti kayıtsız şartsız sevmeyi de, darbeyi nasıl lanetleyeceğimizi de, o geceki 252 tane şehidimizi nasıl yad edeceğimizi de. O afişlerde darbeci askerlerin resimleri olmadığı sürece Türk askerini temsil eder. Askerimizi de yedirtmeyiz" dedi.
-
karikatürlerde betimlenen askerlerin kimleri temsil ettiği çok açık olmasına rağmen gökhan bey bu şekilde yorum yapmasa daha şık olurdu zannımca. hassas konular o sebep.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bu HAVUÇ Kafayı takmayın yaaa....,kendini birşey Zannedecek ?!!!! Bu Millet kimin, neyin......." Herşeyi Biliyor " !!!!!!!!!Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
-
O kadar Türk askerini düşünseydin, bak bugünlerde şehitlerimiz vardı birini anardın. Gökhan efendi.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
Gökhan sen bu mallara armutla elmayı anlatamadsın bunlar koyun kardeşim çoban ye derse yerler ve sana ufak rica lütfen bu tiplerden seni anlamasınıda bekleme bunlr ne seni anlar ne icraat yapar laf slatası yerlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Gökhanın ne dediğini anlayın önce, bu kalkışmayı TÜRK ORDUSU mu yaptı denyolar?Cevap Yaz 20 8 Yayından Kaldır
-
Hasan işine bakkkk.gökhan doğru sôylüyorCevap Yaz 146 145 Yayından Kaldır
-
BU GÖKHAN KENDİNİ ALLAMEİ CİHAN ZANNEDİYOR ZAVALLİ ACABA HANGİ ÜLKENİN EKMEĞİNİ YEDİN KİMDEN YANA OLMALISIN AMA MALESEF GÖKHANCevap Yaz 112 105 Yayından Kaldır
-
Gökhan efendi,sus bari ,adam sansınlar!Cevap Yaz 103 111 Yayından Kaldır
-
Sende bisey yazmada varligindan habersiz olsunlar55 41 Yayından Kaldır
-
Gökhan, o ses bu ses değilCevap Yaz 95 72 Yayından Kaldır
Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır!