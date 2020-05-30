Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
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Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Zalim İstanbul ekibi, setlere geri döndü. Başrol oyuncusu Fikret Kuşkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hayatta kalmak önceliğimdir" diyerek diziden ayrıldığını söyledi.

30.05.2020 08:36 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:51

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dizi ve filmlerin çekimlerine ara verildi. Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın rol aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un çekimleri uzun bir aranın ardından devam etmeye başladı.

BAŞROL OYUNCUSU DİZİDEN AYRILDI

Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği dizi bayram sonrası çekimlere başladı. Avşar Film, sözleşme gereği Fikret Kuşkan'ı sete davet etti. Ancak sağlık sorunları nedeniyle dizide yer almak istemeyen Fikret Kuşkan, Zalim İstanbul'dan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama metni paylaşan Kuşkan, şu ifadeleri kullandı: "Covid19 salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde, hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki çok sevdiği ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim Zalim İstanbul projesine maalesef devam edemeyeceğim."

Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinde ayrıldı

"HAYATTA KALMAM ÖNCELİĞİMDİR"

"Bu konuda doktor raporlarım ve yine doktorlarımın bana kesin talimatı mevcuttur. Takdir edersiniz ki bu zorunda kalmadan alınacak bir karar değildir. Devam etmekte olduğum bir hayatım ve geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, hayatta kalmak önceliğimdir. Anlayışı ve şimdiye kadar ki destekleri için yapım şirketimiz Avşar Film'e ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere."

Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinde ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
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