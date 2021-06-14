Oyuncu Esra Dermancıoğlu, mini elbiseli dans ederken kendinden geçti

Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli dizide hayat verdiği Mukaddes yenge rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu, "Uyandım" notuyla evinde topuklu ayakkabıyla dans ettiği anları paylaştı. Oyuncunun dans ettiği anlar, izleyicileri kahkahaya boğdu.

Son dönemde açıklamaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulan 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu bu sefer de dans videosuyla adından söz ettirdi.

EVİNDE DANS ETTİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Dermancıoğlu, mini eteğiyle dans ettiği anlara dair bir video paylaştı. Oyuncunun kıvrak hareketlerinin yanı sıra bir ara saçlarını çekmesi de dikkat çekti. Paylaştığı video ile kısa sürede ilgi toplayan ünlü oyuncunun videosu 107 binden fazla kişi tarafından izlendi.

ÜNLÜLER SESSİZ KALAMADI

Dermancıoğlu'nun eğlenceli dans videosuna sessiz kalamayan şarkıcı Gülben Ergen ise "Ya ben bir gün böyle uyanamadım bir hayatta" yorumunu yaptı.Belçim Bilgin, Nilgün Belgün ve Songül Öden gibi başarılı isimler de emoji, koydukları yorumlarla oyuncuya desteğini gösterdi.