"Oyuncu ekipmanı seçmeden önce piyasa araştırması yapılmalı"

Global piyasa değeri 200 milyar dolara yaklaşan oyun sektörünün en hızlı büyüyen segmentlerinden birinin oyun ekipman üreticileri olduğunu söyleyen SteelSeries Pazarlama Direktörü Barış Kahraman, oyuncu ekipmanı seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Oyuncu ekipmanları oluşturulurken bireysel ihtiyaçların ve beklentilerin büyük rol oynadığına dikkat çeken Kahraman, ekipman tercih etmeden önce piyasa araştırması yapmanın oldukça önemli bir adım olduğunu belirtti.

Oyun sektörünün son yıllardaki yükselişi yalnızca oyun şirketlerini değil teknoloji şirketlerini de öne çıkardı. Global piyasa değeri 200 milyar dolara yaklaşan oyun sektörünün en hızlı büyüyen segmentlerinden biri ise oyun ekipman üreticileri oldu. Öncesinde yalnızca bilgisayar kullanımını destekleyen ekipmanlar artık oyuncu ve tasarım odaklı olarak üretiliyor. Oyuncuların yoğun ilgisini çeken oyuncu ekipmanlarını seçerken çok titiz olunması gerektiğini kaydeden SteelSeries Pazarlama Direktörü Barış Kahraman, oyuncu ekipmanı seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatt.

"OYUN SEKTÖRÜ PANDEMİDE ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP OLDU"

Oyun sektörünün, özellikle pandeminin de etkisi ile eğlence sektöründe önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyen Kahraman, "Mobil oyun sektörünün gelişmesi oyuncu sayısındaki artışı da beraberinde getirdi. Sektördeki bu hızlı büyüme oyuncuları yeni ihtiyaçlara yöneltti. Artık oyun deneyimini belirleyen faktör oyuncu ekipmanlarından geçiyor. Ekipman modellerinin ve türlerinin çoğalmasıyla da doğru ekipmanı seçmek oyuncular için uzun bir araştırma sürecini beraberinde getiriyor. Oyuncu ekipmanı seçiminde karşımıza birçok farklı detay çıkıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte farklı ihtiyaçlara ve taleplere yönelik üretilen oyuncu ekipmanları her geçen gün dönüşüm gösterebiliyor" dedi.

"PERFORMANS HER ŞEYDİR"

Oyuncu ekipmanları oluşturulurken bireysel ihtiyaçların ve beklentilerin büyük rol oynadığına dikkat çeken Kahraman, "Yoğun oynadığınız oyunun türü, oyunun hızı, ekipmanların hangisini ne yoğunlukta kullanacağınız gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Oluşturacağınız oyuncu ekipmanlarından beklentiniz iyi bir oyun deneyimi ve yüksek performans elde etmek ise performans unsurunu ele almak gerekir. Performans unsuru her ekipmanda farklı bir özellik ile ön plana çıkar" diye konuştu.

Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısaca özetlemek gerekirse; oyuncu klavyelerinde ve mouse'larında tuş hassasiyeti (DPI), oyuncu kulaklıklarında ise ses dengesinin kulak sağlığı çerçevesinde oluşturulması performans bazında değerlendirilebilir. Oyuncu kulaklıklarında ses dengesi ile birlikte ortamdaki seslere hakim olabilmek adına Stereo özelliği olan kulaklık modelleri tercih edebilirsiniz."

İÇ VE DIŞ DAYANIKLILIĞI ÖNEMSEYİN

"Oyuncu ekipmanınızı tercih etmeden önce piyasa araştırması yapmak oldukça önemli bir adımdır. Bu araştırmaları sağlarken öncelikli olarak dayanıklı ekipmanları inceleyin" diyen Kahraman, "Dayanıklılık yalnızca ekipmanın dış yapısının sağlam olması demek değildir. İç aksamının da sağlam olduğuna inandığınız ve bu konuda başarılı ürünler üretmiş markaları tercih etmelisiniz. Ekipmanınız ne olursa olsun toza, sıvı temasına ve darbeye dayanıklı bir iç yapıda olmasını önceliklendirmenizi öneririz" ifadelerini kullandı.

Eklem sağlığınızı ihmal etmeyin!

Uzmanların oyun oynarken beden sağlığının korunmasını önemini daima vurguladığını hatırlatan Kahraman, "Bilgisayar başında geçirdiğimiz uzun saatler hem beden hem de eklem sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. El yapımızı uygun olmayan mouse seçimi, ergonomik yapıda olmayan klavye kullanımı ise bu olumsuz etkiyi artırıyor. Bu yüzden el yapınıza uygun mouse seçimi yapmak, eklem sağlığınızı önemseyerek üretilen ekipmanlar kullanmak büyük önem taşıyor. Uzmanlar sadece eklem sağlığını değil işitme sağlığını da önemsiyor. Gürültü kirliliğinin her geçen gün arttığı ve işitme problemlerinin daha yoğun görüldüğü bir dönemdeyiz. Bu yüzden işitme sağlığımızı korumak için sesi dağıtan, kulak zarına doğrudan baskı uygulamayan teknolojiler içeren ve uzmanlar eşliğinde geliştirilen kulaklıklar kullanmanızı önerebiliriz" dedi.

TEKNOLOJİYİ VE GÜNCELLEMELERİ TAKİP EDİN

Oyuncu ekipmanlarının belirlenmeden önce teknolojik gelişmelerin takip edilmesini tavsiye eden Kahraman, "Doğru ekipman tercihinde bütçemize uygun teknolojik ürünleri önemsememiz gerekiyor. Teknolojik gelişmeler donanımsal ve yazılımsal olarak iki türlü olabilir. Elbette bu konularda detaylı bilgiye sahip olmak çok mümkün olmayacaktır. Bu yüzden bu alanda detaylar veren teknoloji editörleri ve içerik üreticilerini takip edebilirsiniz. Yeni ekipman özellikleri, yazılım gelişmeleri ile hem yeni alacağınız ekipmanları hem de mevcut ekipmanlarınızı daha efektif kullanabilirsiniz. Oyuncu ekipmanınızı satın almadan önce ekipman incelemelerini takip edebilirsiniz" diyerek sözlerini noktaladı.