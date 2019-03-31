Oyuncu Ece Sükan ve Sevgilisi Uğur Güven, Birbirine Öpücüklere Boğdu

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Ece Sükan ve Uğur Güven, önceki gece İstanbul Bebek'te aşka geldi. Arkadaşlarıyla buluşan ikile geç saatlere kadar mekanda oturup sohbet etti. Romantizmin dozunu arttıran Sükan ve Güven, birbirlerine öpücüklere boğdu.

Ümit Benan'dan 2017'de boşanan Ece Sükan kısa süre önce Uğur Güven ile flört etmeye başlamıştı.

ECE SÜKAN KİMDİR?

Ece Sükan, 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu. Piyano dersi aldı. Çocukluk yıllarında TRT'de uzun süre Kayahan'la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı.

Ankara Devlet Opera Balesi'nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yıl da oyunlarda görev yaptı. 1998 yılında ODTÜ psikoloji bölümünden mezun oldu. Best Model of Turkey 1998 yarışmasında üçüncülük kazandı. Bu başarısının ardından profesyonel olarak mankenlik yapan Ece Sükan, NewYork'da Fashion Institute of Technology adlı okulda eğitimler aldı. Öğrencilik yıllarında bir radyoda DJ'lik yapan Ece Sükan, mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. Hem modellik yaptı hem de bir moda dergisinde moda editörlüğü yaptı.

Moda tasarımcısı Ümit Benan ile 2014 yılında evlendi, 2017 yılının son aylarında boşanan Ece Sükan, oyuncu, model ve aynı zamanda modacıdır. 10 yıldır ekranlardan uzak olan Ece Sükan, Gülperi adlı dizi ile geri döndü.