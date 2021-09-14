Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti

Hercai dizisinde "Reyyan" karakteriyle hayranlarının gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Ebru Şahin, bir süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman ile yaklaşık bir yıldır mutlu bir beraberlik yaşıyor. Sosyal medyada birlikte verdikleri pozlarla sık sık gündeme gelen ikili hakkında son zamanlarda evlilik haberler i de yapılmaya başlanmıştı.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda basketbolcu Cedi Osman, yaptığı evlilik teklifinin Ebru Şahin tarafından kabul edildiğini takipçilerine duyurdu. Paylaştığı fotoğrafların altına ise "Evet, dedi" notunu düştü.

DESTAN İLE EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Son olarak Hercai dizisinde oynayan Ebru Şahin, dönem dizisi Destan ile ekranlara geri dönecek. Dizide "Akkız" karakterini canlandıracak oyuncuya, "Batuga" karakteri ile en son 'Sefirin Kızı' dizisinde izlediğimiz Edip Tepeli eşlik edecek.