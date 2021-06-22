Oyuncu Deniz Çakır elektrikli bisikletini çalan erkek hemşireden şikayetçi olmadı, dava düştü

Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın evinin önünde park halinde bıraktığı elektrikli bisikletini çaldığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen erkek hemşire Uygar K. hakim karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın evinin önünde park halinde bıraktığı elektrikli bisikletini çaldığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen erkek hemşire Uygar K. hakim karşısına çıktı. Bisikleti teslim eden sanık hemşirenin bisiklet bedelini SMA tip 1 hastası Deniz Elmas'ın yardım hesabına yatırması üzerine oyuncu Deniz Çakır şikayetinden vazgeçti. Deniz Çakır'ın şikayetinden vazgeçmesini dikkate alan mahkeme, davayı düşürdü.

Beşiktaş, Kuruçeşme'de ikamet eden ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti, apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna park ettiği yerde çalındı. Ünlü oyuncu 29 Haziran 2020 günü bisikletin yerinde olmadığını fark edince polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu. Polisin ünlü oyuncunun evinin çevresindeki MOBESE görüntülerini incelenmesi sonucunda yakındaki bir aracın plakasından sanık Uygar K. isimli hemşirenin kimliği tespit edildi. Adresinde bulunamayan ve o sırada Sakarya'da olduğu öğrenilen Uygar K. kendisini telefonla arayan polise suçunu itiraf etti. Uygar K. "Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim" dedi. Bisikleti polislere teslim eden Uygar K. savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

"Nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan şüpheli Uygar K. bugün İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılmayan oyuncu Deniz Çakır'ı ise avukatı temsil etti.

DENİZ ÇAKIR ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİHakimin sorusu üzerine bisikletin kendilerine teslim edildiğini belirten Deniz Çakır'ın avukatı, "Sanığın sağlık çalışanı olması, savunmasında bisikleti kovid hastalarına yardım etmek için aldığını söylemesi ve bisiklet bedelinin de SMA tip 1 hastalığından muzdarip Deniz Elmas'ın yardım hesabına yatırması nedeniyle şikayetten vazgeçiyoruz" dedi.

"AMACIM EVİNDE YARDIMA İHTİYACI OLANLARA YARDIM ETMEKTİ"Cerrahi ameliyat hemşiresi olduğunu söyleyen sanık Uygar K. ise savunmasında, "Olayla ilgili nasıl bir savunma yapılabilir bilmiyorum. Bisikleti yol kenarında gördüm. Bisikletin üstünde anahtar vardı. Olduğu yerden aldım. Almamdaki amaç pandemi nedeniyle evinde yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmekti. Sakarya'da bisikleti bir hafta, 10 gün kadar kullandım. Olay nedeniyle daha sonra rahatsız oldum. Bisikleti geri getirdim. Ancak sahibini bulamadım. Eşim kanser hastasıdır. Onunla ilgilenmek için tekrar Sakarya'ya döndüm. Eşim biraz toparlanınca İstanbul'a döndüm. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'nden aradılar, bisikletle birlikte emniyet müdürlüğüne gittim. Bisikleti teslim ettim" diye konuştu. Hakim, bisikletin yolda mı, bahçede mi olduğunu sorması üzerine sanık Uygar K. "Yol kenarındaydı" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin hırsızlık amacıyla hareket etmediğini, kullanmak amacıyla aldığını ve teslim ettiğini, Deniz Çakır'ın şikayetçi olmaması dikkate alınarak dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti.

SAVCI: EYLEM BASİT HIRSIZLIKDuruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında bina ve eklentileri içinde hırsızlık suçundan dava açıldığını, ancak bisikletin tam olarak nereden aldığı hakkında dosyada net bir bilgi mevcut olmadığı, sanığın yol kenarından aldığını söylediği, eylemin "Basit hırsızlık" olarak nitelendirilebileceği, basit hırsızlığın ise şikayete bağlı suçlardan olduğu belirterek mağdurun şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle sanık hakkında düşme kararı verilmesini talep etti. Deniz Çakır'ın avukatı, "Takdir mahkemenindir, şikayetçi değiliz" dedi. Sanık avukatı da düşme talebine katıldıklarını belirtti.

MAĞDURUN ŞİKAYETÇİ OLMAMASI NEDENİYLE DAVA DÜŞTÜMahkeme de mütalaa doğrultusunda eylemin "Basit hırsızlık" kapsamında kaldığı ve uzlaştırmaya tabi olduğunu belirterek, mağdurun şikayetçi olmaması, taraflar arasında uzlaşma sağlanması nedeniyle davanın düşmesine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı