Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
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Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı

Yaklaşık 2 yıldır yalnız olan yakışıklı oyuncu Burak Deniz, meslektaşı Beste Kökdemir ile aşk yaşamaya başladı. Çift, sokağa çıkma yasağı öncesi birlikte yürüyüş yaparken yakalandı.

23.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:30
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı

İki yıl önce güzel oyuncu Büşra Develi ile ayrılan oyuncu Burak Deniz, yeni bir aşka yelken açtı. Deniz'in yeni ilişkisi market alışverişine giderken görüntülenmesiyle ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLENİNCE PANİK YAŞADILAR

Sözcü'de yer alan habere göre: Yakışıklı oyuncu Burak Deniz yalnızlığına meslektaşı Beste Kökdemir ile son verdi. Çift, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Sahilde yürüyüş yapan ikili, karşılarında basın mensuplarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kısa süreli panik yaşayan Beste ve Burak koşar adımlarla markete girdi. Sokağa çıkma yasağından önce alışveriş yapan çift, gazetecilerin "İlişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna sessiz kalırken muhabirlere "Kolay gelsin" demek ile yetindi.

Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
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