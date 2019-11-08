Oyuncu Bade İşçil, 15 yaşındaki çocukla tartışan eski eşinin yaşadığı olayın iç yüzünü anlattı

08.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:24

Ünlü oyuncu Bade İşçil'in eski eşi iş adamı Malkoç Süalp'in, ikamet ettiği sitenin spor salonunda 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddiası magazin gündemini sarstı. Önceki gün görüntülenen Bade İşçil, eski eşinin yaşadığı tartışmayı anlattı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA TARTIŞTI

35 Eylül günü oğlu Azur ile ikamet ettikleri sitenin kapalı spor salonuna gitti. Süalp, salonda basketbol oynayan ve kendi aralarında sinkaflı sözler sarf ederek taşkınlık çıkaran bir grup gençten rahatsız oldu. Gençlerin yanındaki çocuğa kötü örnek olduklarını belirten Süalp, onları uyarmak istedi. Sitede oturan 15 yaşındaki S.H. ve Malkoç Süalp arasında tartışma çıktı ve yine iddiaya göre Süalp, gencin boğazını sıktı. Darp sonrası ailesini bilgilendiren gencin ailesi, iş adamından şikayetçi oldu. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KIŞKIRTILMASI BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Önceki gün muhabirlerin görüntülediği Bade İşçil ise yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: "Bir şanssızlık olmuş galiba. Çocuğum da orada olduğu için böyle bir olayın yaşandığından haberim vardı. Süalp, 'Gençler niye böyle oldu?' diyerek yaşanan olayı açıklamıştı. O zaman dinlediğimde Malkoç'un haklı olduğunu düşünmüştüm. Gençlerimizde biraz asabiyet var. Ahlaki değerlerimizin önüne geçilirse bu tarz sorunlar yaşanmayacak. Çocuk yetiştiren biri olarak gerçekten nasıl bir duygu geçişi yaşıyorlar, nasıl şey yapıyorlar bilmiyorum. Malkoç'u savunduğum tek nokta var; durup dururken bir şey yaptığını sanmıyorum, kışkırtılmış olması lazım. Çocuğumun yanında asla böyle bir şey yapmayacağına güveniyorum. Çocukta da suç aramıyorum maalesef biraz dünya değerlerine döndü ahlaki değerlerimiz. Boğaz sıkmadığını sadece omzundan tuttuğunu biliyorum. Süalp'in hareketi de hoş değil çocuğun da hoş değil. Keşke böyle bir şey olmasaydı."