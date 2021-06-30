OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR İLE FURKAN ÇALIKOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR İLE FURKAN ÇALIKOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda bir mekanda meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda bir mekanda meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çalıkoğlu'nun polise verdiği ifadede, kavganın, garsonlarla yaşanan tartışmanın sona ermesinin üzerinden birkaç saat geçtikten sonra bir başka garsonun kafasında içki şişesi kırmasının ardından yaşandığını söylediği öğrenildi.

Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki lüks bir mekanda 00.30 sıralarında, aralarında polis memurlarının da bulunduğu 12 kişinin yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, Karaköy Polis Merkezi'ndeki ifadelerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Adliyeye sevkleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Furkan Çalıkoğlu'nun, polise verdiği ifadede, kavganın, bir garsonun kafasına içki şişesiyle vurmasının ardından çıktığını söylediği öğrenildi.

Çalıkoğlu'nun ifadesinde, Ayşegül Çınar'la tartıştıklarını, müşterilerin uyarısıyla yanlarına gelen garsonlarla da sürdürülen tartışmanın ardından uzak bir masaya geçtiklerini söylediği belirtildi. Furkan Çalıkoğlu'nun ayrıca, garsonlarla yaşanan tartışmanın tatlıya bağlanmasının üzerinden yaklaşık iki saat geçtikten sonra bir başka garsonun yanlarına gelerek hiçbir şey söylemeden içki şişesini kafasında kırdığını söylediği ifade edildi. İfadeye göre Çalıkoğlu "Birden 10 tane çalışan bana saldırdı. Ben mutfağa girip kendimi savunmak için bıçak aldım. Kavga devam ederken polisler geldi. Kendimi savunmak için yaptım" dedi.

OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR İLE FURKAN ÇALIKOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR İLE FURKAN ÇALIKOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR İLE FURKAN ÇALIKOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR İLE FURKAN ÇALIKOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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