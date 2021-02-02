Oyuncu Atilla Pekdemir, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 78 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 78 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

Yaklaşık 2 senedir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu için, Adliye Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene Pekdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra oyuncu Tarık Papuççuoğlu, şarkıcı Yonca Evcimik, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği'nin (SİSAY) kurucu ve onursal başkanı Cenk Sezgin de katıldı.

Tarık Papuççuoğlu, gazetecilere, Pekdemir ile yakın dostluğu olduğunu söyledi. Papuççuoplu, "Işıklar içinde uyusun. Bütün iyi duaları hak etmiş bulunuyor. Çok sevilen bir sanatçıydı, çok doğaldı. İçten gelen bir oyunculuğu vardı. Büyük kayıp." dedi.

Yonca Evcimik ise "Bu değerler tek tek gidiyor, kaybediyoruz. Yerlerini dolduracak iyi oyuncular olacak mı? İnşallah olur. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bodrum'da ilk tanıdığı kişilerden birinin Atilla Pekdemir olduğunu belirten Cenk Sezgin, "Her şeyden önce sanatçı ruhuyla, ince kişiliğiyle ve kulaklarımızda çınlayan kahkahalarıyla her zaman kalbimizde, gönlümüzde yaşayacak. Çok üzgünüz. Yaşı itibarıyla değil ama ruhu itibarıyla çok genç bir ağabeyimizdi. Allah yolunu ışıklarla donatsın. Bodrum çok önemli bir şahsiyetini kaybetti." diye konuştu.

Pekdemir'in cenaze töreninde üzüntü yaşayan eşi Çiğdem Pekdemir ve kızı Didem Pekdemir'i yakınları ve arkadaşları teselli etti.

Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Atilla Pekdemir'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS