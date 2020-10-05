Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti
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Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti

05.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:21

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesaj gönderen erkek takipçisini ifşa ederek "Adam olacaksınız" dedi.

Uzun süredir ekranlarda olmayan başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir erkek takipçisinin Intagram'dan attığı müstehcen mesajı paylaşarak "Defalarca dedim ki sessiz kalmıyor görmemezlikten gelmiyorum ifşa ediyorum. Biz susmayacağız siz adam olacaksınız" dedi.

"UTANÇ YAŞAMADAN YANLIŞ OLDUĞUNU ANLAMIYORSUNUZ"

İfşa olduğunu gördükten sonra yeniden mesaj göndererek "Dikkat çekmek için yazdım" diyen kişi, Gürbüz'ü iyice sinirlendi. Mesajı paylaşan oyuncu "Hep aynı mevzu 'dikkat çekme.' Yapamayacağınız yok gibi dikkat çekmek için sonra ardından ablalar, sen iyi birisinler sana saygı duyuyorumlar. Sosyal medya dikkat çekmek için can sıkacağınız tedirgin edeceğiniz, taciz ya da hakaret edeceğiniz bir mecra değil. Kendinizi var ettiğiniz o hesaplar şikayetle kapatılacak. Eşiniz dostunuz aileniz bu yaptıklarınızı görecek. Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz. Haa bu arada zırnık canım sıkılmıyor ama ben susarsam diğer kadınlar da susar diye düşünüp böyle davranıyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti
Haber Yorumları (4)
İDİL: adresini yazarmısın.
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YİNE Mİ ADANA DİYEN ADAM: unutlunca bu yollara basvurmus hanfendi
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CAN: Yazan hıyarda problem yok da ifşa edende mi problem var ? Bu ne zihniyet.
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