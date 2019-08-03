Oyuncu Ahu Türkpençe, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

Oyuncu Ahu Türkpençe, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

Son olarak Börü dizisinde rol alan oyuncu Ahu Türkpençe, 6 sene sonra hayranlarıyla buluşan Behzat Ç. dizisinin kadrosuna dahil oldu.

3.08.2019 16:13
Oyuncu Ahu Türkpençe, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

6 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, kadrosuna ünlü isimleri dahil etmeye devam ediyor. Oyuncu Ahu Türkpençe, 3'üncü bölümden itibaren dizinin kadrosuna dahil oldu.

İLK KEZ ROL ALIYOR

Türkpençe, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nejat İşler'in olduğu ve yıllar sonra yeniden çekilmeye başlanan dizide ilk kez rol alacak.

ADRENALİN DOZU ARTIYOR

BluTV özel yapımı olarak izleyicilerle buluşan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin 3. bölümünde adrenalin dozu giderek artacak. Dizinin yeni bölümü 8 Ağustos Perşembe günü BluTV'de ekranlara gelecek.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.