Oyuncu Ahu Türkpençe, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu

6 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, kadrosuna ünlü isimleri dahil etmeye devam ediyor. Oyuncu Ahu Türkpençe, 3'üncü bölümden itibaren dizinin kadrosuna dahil oldu.

İLK KEZ ROL ALIYOR

Türkpençe, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nejat İşler'in olduğu ve yıllar sonra yeniden çekilmeye başlanan dizide ilk kez rol alacak.

ADRENALİN DOZU ARTIYOR

BluTV özel yapımı olarak izleyicilerle buluşan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin 3. bölümünde adrenalin dozu giderek artacak. Dizinin yeni bölümü 8 Ağustos Perşembe günü BluTV'de ekranlara gelecek.