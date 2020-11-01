Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı
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Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı

01.11.2020 09:39 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:55

Bursa'nın en işlek ana arterlerinden Ankara yolunda seyir halinde olan uzaktan kumandalı oyuncak yarış arabası, görenleri şaşkına çevirdi.

Ankara Caddesi üzerinde, yoğun trafikte seyir halinde olan uzaktan kumandalı oyuncak araba görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşın otomobil içerisinden yönettiği uzaktan kumandalı araç, zaman zaman 60 kilometre hıza kadar ulaştı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Uzaktan kumandalı araba bir ara spin atıp ters döndü bu sırada otomobilinden görüntü alan bir kadın o anları kaydetti. Bir vatandaşın düzeltmesi sonrası yoluna devam edip Bursa caddelerini birbirine katan oyuncak araba bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı
Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı
Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı
Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı
Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 09:56:02. #1.15#
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