Oyun Gecesi filmi oyuncuları kim? Oyun Gecesi konusu, oyuncuları ve Oyun Gecesi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Oyun Gecesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Oyun Gecesi konusu, özeti ve Oyun Gecesi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Oyun Gecesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Oyun Gecesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Oyun Gecesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Oyun Gecesi konusu nedir, Oyun Gecesi oyuncuları kimler ve Oyun Gecesi özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

OYUN GECESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Max ve Annie'nin çiftler için oyun gecesi, Max'in kardeşi Brooks sahte haydutlar ve federal ajanların olduğu gizemli bir cinayet ayarladığında iyice karışır. Brooks kaçırılır ve her şey oyunun bir parçası gibi görünür. Fakat bu altı aşırı rekabetçi oyuncu gizemi çözmeye ve oyunu kazanmaya çalıştıkça bu "oyunun" ve Brooks'un göründüğü gibi olmadığını fark ederler. Bu kaotik gece boyunca, her dönemeç beklenmedik bir olaya yol açtıkça arkadaş grubu boylarından büyük bir işe kalkıştıklarını fark eder. Kuralların ve puanların olmadığı, oyuncuların kimler olduğu bilinmeyen bu gece ya uzun süredir yaşadıkları en eğlenceli gece ya da oyunun sonu olacaktır.

Yönetmen koltuğunda John Francis Daley ve Jonathan Goldstein'in oturduğu filmin kadrosunda Jason Bateman ve Rachel McAdams bulunuyor. Filmin senaryosunda ise Mark Perez imzası var.

OYUN GECESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

Oyuncular: Rachel McAdams, Jason Bateman, Jesse Plemons, Kyle Chandler, Billy Magnussen

Tür: Komedi, Polisiye, Gerilim, Aksiyon

Yapım Yılı: 2017 (100 dk)

Vizyon Tarihi : 4 Mayıs 2018 Cuma Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Senaryo: Mark Perez