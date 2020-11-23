Öykü Gürman kimdir, kaç yaşında? Öykü Gürman ne dedi?

Sık sık magazin gündemine gelen isimlerden biri olan Öykü Gürman oyuncu ve şarkıcıdır. Öykü Gürman'ın son söylediği sözler büyük tepki topladı ve bu konuda bir açıklama yaptı. Peki, Öykü Gürman kimdir? Öykü Gürman kaç yaşında? Öykü Gürman'ın rol aldığı diziler nelerdir? Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı sunucusu din hakkında neler dedi?

Başarılı oyunculuğu ve sesiyle sevilen Öykü Gürman hakkında merak edilenleri sizler için delerdik.

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Gürman, eğitim hayatına Özel Efdal Ana ve İlkokulu'nda başladı. Ortaokula İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde devam eden Gürman, 2001'de Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni tamamladı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na giren Gürman, keman ve şan dersleri aldı.

ÖYKÜ GÜRMAN ÖDÜLLERİ

Flamenco dersleri alan Gürman, pek çok grupta ve okul orkestralarında solist olarak görev aldı. 2007'de ikiz kardeşi Berk Gürman ile seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" parçasıyla Youtube'da milyonlarca insan tarafından dinlendiler.

İkili 2007'nin son günlerinde "Kısmet" albümünü piyasaya sürdü. Gürman, 2007'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın En İyi Çıkış Yapan Yorumcusu" seçildi. Öykü&Berk, 2008 yılında Hürriyet Altın Kelebek Ödülü'ne layık görüldü. Kral TV'den "En İyi Çıkış Yapan Grubu" ödülü alan Öykü&Berk, Radio N101'den "En İyisi Sizsiniz" ödülünün sahibi oldu.

Öykü Gürman, Ayaklı Gazete'nin Yılın En'lerini seçtiği 7. TV Yıldızları Ödül Töreni'nde, "Sen Anlat Karadeniz"deki performansıyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" seçildi.

ÖYKÜ GÜRMAN DİZİLERİ, PROGRAMLARI

2008 yılında TRT 1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik programıyla ekranlara gelen Gürman, 2009 yılında kardeşi Berk Gürman ile "İki Arada" albümünü çıkardı. İkili 2010 yılında "Seni Ben Unutmak İstemedim Ki" klibini yayınladı. 2011'de solo kariyerine başlayan Gürman, "Bir Başka" ve "Bitti Rüya" albümlerini piyasaya sürdü. Öykü Gürman "Urfalıyam Ezelden", "Aşk Zamanı", "Türkü Filmi" gibi projelerde yer aldı.

ÖYKÜ GÜRMAN'IN EŞİ KİMDİR?

2015'te Yavuz Bingöl ile evlenen Gürman, 8 ay sonra anlaşmazlık nedeniyle Bingöl'den boşandı. Gürman, bir yıldır reklamcı Fatih İçmeli ile birlikte.

ÖYKÜ GÜRMAN NE DEDİ?

Gürman, Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Safak'la İşin Aslı programına konuk olmuş ve "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi" demişti.

Şarkıcı Öykü Gürman, ateistlere yönelik ifadeleri hakkında yeni bir açıklama yaptı. Anlam karmaşası yaşadığını belirten Gürman, "Yaşadığım duygusallık içinde kelimelerin sohbetin içinden cımbızla çekilerek bambaşka bir noktaya taşınması beni çok rahatsız etti" dedi.

Gürman açıklamasında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir televizyon programında duygusallıkla yaşadığım kişisel bir konuyu ifade etmeye çalışırken bir anlam karmaşası yaşadım. Söylemiş olduğum cümleler yanlış ve farklı anlaşılmalara sebep olduğu için açıklama yapma gereği duydum.

ÖYKÜ GÜRMAN ŞARKILARI

Kül Oldum

Ay Işığı

Yine Sevenler Sevsin

seni ben unutmak istemedim ki

Oy Beni Vurun Vurun Sen Anlat…

Yalan Gozlerin

Bir Başka · 2011

Rüya Bitti · 2015

Dayan yuregim

Denizde Karart Var

Ne Olur Bir Sabah

Onurlu Yıllar (25. Yıl Onur Akın Şarkıları) · 2013

Düşün Beni

Düşün Beni · 2018

Kaderimsin

Jenerik

Delice

Rüya Bitti · 2015

ölesim var

Sarıl Bana

Adi Yok Hala

Bir Başka · 2011

Kınıfır Bed Renk Olur

Rüya Bitti · 2015

Yağmur Damlası

Rüya Bitti · 2015

Nem Alacak Felek Benim

Nem Alacak Felek Benim · 2014

Kal Sene Kurban

Rüya Bitti · 2015

Deniz Gözlüm

Deniz Gözlüm · 2020

Bırak Güneş Yüzüne Değsin

Bir Başka · 2011

Ben seni sevdiğimi

Değişmem

2012

Nankör Kedi

Olmaz olmaz bu is olamaz

Bir Başka · 2011

Hasretinle Yandı Gönlüm

Dağların Dumanı Hiç Geçit Vermez