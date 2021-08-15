Oya Başar Bodrum'da bikinili görüntülendi

Usta sanatçı Oya Başar, tatil sezonuna Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam ediyor. Ünlü sanatçı, önceki gün siyah bikinisiyle objektiflere takıldı. İşte detaylar...

Usta Oyuncu Oya Başar (65), önceki gün Bodrum Torba'daki Moyo Otel'de görüntülendi.

Denize girmek yerine iskelede güneşlenen Oya Başar, elinden suyunu başından bandanasını düşürmedi.

Aşırı sıcakta denize girmek yerine su içerek serinlemeyi tercih eden usta oyuncu arkadaşlarıyla iskelede bol bol sohbet etti.

Kaynak: Snob Magazin