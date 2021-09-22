Overwatch 2'yi Geliştiren Ekibin Lideri İstifa Etti - Haberler
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Overwatch 2'yi Geliştiren Ekibin Lideri İstifa Etti

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Overwatch 2'yi Geliştiren Ekibin Lideri İstifa Etti

overwatch 2

Overwatch 2 geliştirici ekibinin lideri istifa etti. Activision Blizzard'ın merkezinde olduğu skandal davalar sürüyor. Detaylar haberimizde.

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Overwatch 2 geliştirici ekibinin lideri istifa etti. Activision Blizzard'ın merkezinde olduğu skandal davalar sürüyor. Detaylar haberimizde.

Activision Blizzard'a yönelik taciz davaları sürüyor. Geçtiğimiz gün SEC Komisyonu'nun da katıldığı soruşturma sürecinde birçok ekip lideri şirketle yollarını ayırdı. İş ortamında taciz ve ayrımcılığı desteklediği iddia edilen firma, onlarca soruşturma ve davayla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte istifasını veren isimlerden biri de Overwatch 2'den sorumlu olan Chacko Sonny oldu.

Şirketin CEO'su Bobby Kotick ise şirketin tüm davalarda tam işbirliği yapacağını belirtti. CEO, halihazırda bulunan projelere devam edeceklerini ve oyun geliştirmekten geri kalmayacaklarını da ekledi. Fakat skandallarla dolu bu dönemin geliştirme süreçlerini de elbette negatif bir şekilde etkileyeceği aşikar. Öyle ki şirketle yollarını ayıranlar arasına Chacko Sonny de katıldı. Sonny, firmada başkan yardımcılığı görevini üstleniyor ve aynı zamanda Overwatch 2'nin geliştirme sürecinde kritik bir pozisyonu yürütüyordu.

Jason Schreier ise Sonny'nin Jeff Kaplan'ın ayrılığından sonra Overwatch serisi için oldukça mühim bir rol üstlendiğini belirtti.

Overwatch Grand Finals 25 Eylül'e Başlıyor

Patron 25 Eylül'de yapılacak olan Overwatch etkinliklerinden önce ayrıldı ve iş arkadaşlarına da ayrılığını e-posta yoluyla bildirdi. Çalışanların "düşünceli bir lider" olarak nitelendirdiği Chacko Sonny, gönderdiği e-postalarda Blizzard'da çalışmanın oldukça eşsiz bir deneyim olduğunu belirtti.

2016 yılından beri şirkette çalışan Sonny'nin açılan davalarda adı geçmediği de öne sürüldü. Taciz, ayrımcılık ve benzeri birçok skandal davada ismi anılmayan ekip liderinin saygın biri olduğu da detaylar arasında yer aldı.

Overwatch 2 sorumlusunun şirketle yollarını ayırması yapım süreci için hiç umut verici değil. Fakat Blizzard ayrılığın oyuncularda yaratacağı etkiyi azaltmak için bir duyuru yayımladı.

Dava ve soruşturmalar ise devam ediyor. Bu dönemde birçok isim istifasını verdi ve Blizzard'ın yönetim kurulunda yer alan pek çok lider mahkemeye çağrıldı.

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