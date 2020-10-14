Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı
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Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı

14.10.2020 04:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:39

İstanbul-Çanakkale yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi.

İstanbul - Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında bir kadın, gece yarısı çift şeritli yolun ortasına oturarak, ölüme davetiye çıkardı.

POLİS EKİPLERİ KURTARDI

Yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan kadın, tavırlarıyla yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, kadını ezilmekten kurtardı.

Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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Haber Yorumları (1)
BADEM: Bir derdi vardır kesin. Ne hale geldi insanlar :(
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