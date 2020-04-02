Otoyolda binlerce araç ve vatandaş korona virüs denetimine girdi
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Polis, Adana, 3. Sayfa

Otoyolda binlerce araç ve vatandaş korona virüs denetimine girdi

Otoyolda binlerce araç ve vatandaş korona virüs denetimine girdi Adana'da polis ve sağlık ekipleri korona virüs denetimi yaptı.

02.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:17
Otoyolda binlerce araç ve vatandaş korona virüs denetimine girdi

Otoyolda binlerce araç ve vatandaş korona virüs denetimine girdi

Adana'da polis ve sağlık ekipleri korona virüs denetimi yaptı. Fazla yolcu taşıyan sürücüye de 'Emre uymama' suçundan 392 lira, 'Fazla yolcu taşıma' suçundan ise 104 lira olarak 2 ayrı ceza kesildi

Uygulama nedeniyle otoyolda 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kuyruk drone ile havadan görüntülendi

ADANA - Adana'da polis ve sağlık ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri TAG Otoyolu'ndaki denetimlerini arttırdı.

Uygulama noktasında bütün araçları tek tek durduran ekipler, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunup 'Evinde kal, sevdiklerinle kal. Bana bir şey olmaz deme' yazılı broşürleri verdi.

Özel maske ve koruyucu elbise giyen sağlık görevlileri de araçların içerisindeki kişilerin ateşlerini tek tek ölçtü.

Vatandaşlar ise gazetecilere yaptıkları açıklamada uygulamadan memnun kaldıklarını önlemlerin isabet olduğunu söyledi.

Alınan tedbirler kapsamında fazla yolcu taşıyan sürücüye de 'Emre uymama' suçundan 392 lira, 'Fazla yolcu taşıma' suçundan ise 104 lira olarak 2 ayrı ceza kesildi.

Öte yandan uygulama nedeniyle otoyolda 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Otoyolda binlerce araç ve vatandaş korona virüs denetimine girdi

Kaynak: İHA

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Otoyolda binlerce araç ve vatandaş korona virüs denetimine girdi
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