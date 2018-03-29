Otopark Eylemi Yapan Avukatların Yargılanmasına Başlandı - TBB Başkanı Feyzioğlu

Uşak Adliyesi otoparkının yetersizliğini gerekçe göstererek protesto eylemi yapan 32 avukatın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayan davanın ilk duruşmasına haklarında "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Uşak Barosu Başkanı Gürcan Sağcan'ın da bulunduğu 27 sanık avukat, olay günü cezaevi nakil aracında bulunan 7 mağdur tutuklu ve hükümlü, davaya müdahil olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 50 ilin baro başkanı ile sanıkları savunmak için mahkeme salonuna gelen 111 avukat katıldı.

Sanık avukatların kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından başlayan duruşmada Hakim Derman Aslan, 32 avukatla hakkında hazırlanan iddianameyi okudu.

Bu sırada sanık avukatlarından Turgut Kazan söz alarak davanın Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülemeyeceğini belirterek yetkisizlik kararı verilmesini talep etti.

Hakim Aslan, talebi reddederek sanıkların haklarındaki iddialar ile ilgili savunma yapmasını istedi.

Uşak Barosu Başkanı ve sanık avukat Gürcan Sağcan savunmasında, adliye bahçesindeki otopark yetersizliğinin giderilmesi için birkaç kez müracaatta bulunduklarını, adliye bahçesindeki boş alanın izin verilmesi halinde kendileri tarafından otoparka dönüştürülmesi önerisinde bulunduklarını belirterek, "Tüm tekliflerimize rağmen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruna çözüm bulunmadı. Bir de adliye bahçesinde avukat arkadaşımızın aracının çektirilmesinin ardından olayı protesto etmek için basın açıklaması yaptık. Bu sırada cezaevi nakil aracı adliye bahçesinde 15 dakika beklediği için hakkımızda dava açıldı. Davanın tek bir hukuki dayanağı yoktur. Avukat arkadaşlarımızla sadece demokratik hakkımızı kullandık. Bu dava sadece demokratik haklarını savunan avukatlara karşı değil tüm avukatlara ve Uşak halkına karşı açılmıştır. Suçsuzuz, çünkü ortada bir suç yok, beraatimizi istiyorum." dedi.

Daha sonra sanık avukatlar tek tek savunmalarını yaparken suçsuz olduklarını söyledi.

Söz alan baro başkanları ise müvekkilleri avukatlar için beraat talebinde bulunurken Hakim Aslan duruşmaya bir saat ara verdi.

-TBB Başkanı Feyzioğlu

Mahkemeye verilen arada adliye binası önünde basın açıklaması yapan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, görülen davanın hukuk derslerinde okutulacak nitelikte "komik bir dava" olduğunu söyledi.

Davanın hukuki dayanağının olmadığını savunan Feyzioğlu, "Uşak Cumhuriyet Başsavcısı sadece protesto hakkını kullanan avukatlara karşı hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir davanın açılmasına neden olmuştur. Sayın başsavcı Uşak Adliyesi'ni yönetememektedir, huzuru kaçırmıştır, güvenliği bozmuştur ve bir güç yarışı içindedir. Biz Uşak'ta halkın huzurunu kaçıran, vatandaşın parkına karışan, avukatın parkına karışan bir başsavcı istemiyoruz, HSYK'ye de buradan çağrımız; alın götürün kendi merkezinizde bu başsavcıyı kullanın." ifadelerini kullandı.

Verilen aranın ardından öğleden sonra devam eden duruşmada, olay günü cezaevi nakil aracında bulunan 7 mağdur tutuklu ve hükümlü tek tek ifade verdi.

Tutuklu ve hükümlülerin tamamı olay günü cezaevi nakil aracında 15 dakika kadar beklediklerini belirterek herhangi bir mağduriyetlerinin olmadığını ve şikayetçi olmadıklarını beyan etti.

Hakim Aslan, daha sonra duruşmaya katılmayan 5 sanık avukatın dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

Uşak Barosu, adliye otoparkının yetersizliğini protesto etmek için 14 Haziran 2016'da adliye binasında basın açıklaması yapmış, açıklamaya katılan avukatlar araçlarıyla adliye binası bahçesine girmiş, bazıları da giriş çıkışı kapatmış, bunun üzerine gösteriye katılan 32 avukat hakkında "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.