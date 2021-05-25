OTOMOBİLLERİNİ EVLERİNİN SOKAĞINA PARK ETMEK İSTEYEN ÇİFTİ KOMŞULARI DÖVDÜ

BAĞCILAR'da, evinin bulunduğu sokaktaki dubaları kaldırıp, otomobilini park etmek isteyen Tekin Gündoğdu ve eşi Nazife Doğan Gündoğdu, aynı sokakta evleri bulunan bir grup tarafından Burası bizim yerimiz, park edemezsin denilerek, darbedildi.

BAĞCILAR'da, evinin bulunduğu sokaktaki dubaları kaldırıp, otomobilini park etmek isteyen Tekin Gündoğdu ve eşi Nazife Doğan Gündoğdu, aynı sokakta evleri bulunan bir grup tarafından Burası bizim yerimiz, park edemezsin denilerek, darbedildi.

Darp olayı, geçen cuma akşamı, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 7 yıldır aynı sokakta yaşayan Tekin Gündoğdu, beraberindeki eşi Nazife Doğan Gündoğdu ile birlikte işten eve döndüğünde otomobilini park etmek istedi. Gündoğdu, sokak üzerindeki dubaları kaldırdığı sırada ise, aynı sokakta evleri bulunan bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Dubaları kendilerinin koyduğunu söyleyen grup, Tekin Gündoğdu'ya, Burası bizim park yerimiz, park edemezdin diyerek, otomobilini başka bir yere park etmesi gerektiğini ifade ettiler. Bunun üzerine Tekin Gündoğdu ile grup arasında tartışma başladı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden Nazife Doğan Gündoğdu da, Sizden şikayetçiyim, devletin sokağını işgal ediyorsunuz dedi. Bunun üzerine bir apartmandan koşarak çıkan kadın, Nazife Doğan Gündoğdu'ya saldırdı. Gündoğdu, aldığı darbeler nedeniyle düştü. Eşini kurtarmak isteyen Tekin Gündoğdu ile diğerleri arasında da arbede çıktı. Yaşananların ardından Gündoğdu çifti, karakola giderek, şikayetçi oldu.

'EŞİMİ DARP EDİP, YERLERDE SÜRÜKLEDİLER'

DHA muhabirine konuşan Tekin Gündoğdu, Cuma günü işten geldikten sonra arabamızı sokağa park etmek istedik. Burada bulunan apartmandaki birbiriyle akraba kişiler dışarıya çıkarak, buraya park edemeyeceğimizi söylediler. Biz de, 'Belediyeden işgaliye belgeniz var mı' diye sorduk; 'Hayır, yok ama buraya park edemezsiniz. Burası bizim' dediler. Biz de 'Burası devletin malı, herkes park edebilir' dedik. Park etmek istediğimiz sırada, apartmandakiler üzerimize saldırdı. Eşimi darp ettiler, yerlerde sürüklediler. Bana 4-5 kişi saldırdı, vurdu. Şikayetçi olduk. Belediyeye ve karakola başvurduk ama hiçbir yetkili ilgilenmedi. Bu, Bağcılar ve Esenler'in kronik sorunu. Buradaki esnaf, kendi dükkanları önündeki yerleri kendi malları sanıyor. İşgaliye parası ödemedikleri halde, kimsenin park etmesine izin vermiyorlar. Belediyemizden bu işe bir el atmalarını istiyoruz. Biz, kendimiz halletmeye çalışırsak, kargaşa çıkar dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı