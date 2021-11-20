OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI - Haberler
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OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, otomobiliyle makas atarak ilerleyen ehliyetsiz M.E.Z., yağmur nedeniyle kayganlaşan aynı yöndeki taksiye çarptı.

BURSA (DHA) - BURSA'da, otomobiliyle makas atarak ilerleyen ehliyetsiz M.E.Z., yağmur nedeniyle kayganlaşan aynı yöndeki taksiye çarptı. Takla atarak, metrelerce sürüklenen taksinin sürücüsü ile araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Kaza anı ise aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Bursa- Mudanya yolunda meydana geldi. M.E.Z., 16 ART 270 plakalı otomobili ile Mudanya ilçesi yönüne seyir halindeyken, araçların arasından makas atarak ilerledi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.E.Z., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünden çıkan araçla Engin K.'nin kullandığı 16 T 0167 plakalı taksiye çarptı. Takla atan taksi, metrelerce sürüklendi. Bariyerlere çarparak duran taksideki yolcular Nerin Nira Ç., Ezgi Ecem K. ile sürücü Engin K. yaralandı. M.E.Z ise kazayı yara almadan atlattı. Diğer sürücüler, hemen araçlarını durdurup, yaralıların yardımına koştu, takla atan taksideki sürücü ve yolcular, dışarı çıkarıldı.

KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise arkadan gelen başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, M.E.Z.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Sürücü hakkında, ehliyetsiz olması ve trafiği tehlikeye düşüren davranışlarda bulunması nedeniyle işlem yapıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle Bursa- Mudanya yolu Mudanya gidiş yönünde trafik, durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla ulaşım, normale döndü.

OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI

OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI

OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI

OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI

OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI

OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI

OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI

OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI

OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI

OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI

OTOMOBİLLE MAKAS ATAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TAKSİYE ÇARPTI: 3 YARALI

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