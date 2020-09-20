Otomobiliyle 80 metrelik uçuruma düştü, cansız bedenini arkadaşları buldu
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Otomobiliyle 80 metrelik uçuruma düştü, cansız bedenini arkadaşları buldu

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, otomobiliyle 80 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanan Murat Kurt (38) hayatını kaybetti.

Otomobiliyle 80 metrelik uçuruma düştü, cansız bedenini arkadaşları buldu
20.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.09.2020 11:15
ERZURUM'un Oltu ilçesinde, otomobiliyle 80 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanan Murat Kurt (38) hayatını kaybetti. Kurt'un cansız bedenini, buluşmak üzere sözleştiği arkadaşları buldu.

Kaza, dün akşam 19.30 sıralarında Oltu ilçesi İnci Mahallesi Kızambuklu mevkisinde meydana geldi. Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi'nde esnaf olan, 3 çocuk babası Murat Kurt, mesire alanında kamp yapan arkadaşlarının yanına gitmek için 25 AAZ 581 plakalı otomobiliyle yola çıktı. İnci Mahallesi'ndeki mesire alanında bekleyen arkadaşları, Murat Kurt'u gelmeyince aramaya çıktı. Saat 23.00'de arama yapan arkadaşları Kızambuklu mevkisinde lastik izlerini görünce 80 metre derinliğindeki uçuruma indi. Uçuruma inenler, Murat Kurt'un kaza yaptığını, aracının uçuruma yuvarlandığını gördü. Kurt'un cansız bedeni ise aracından yaklaşık 10 metre uzaklıkta bulundu. Olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri, Kurt'un cansız bedenini uçurumdan çıkardı. Murat Kurt'un cenazesi ambulansla Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Murat Kurt'un AK Parti'nin eski Oltu ilçe başkanı olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


- Erzurum

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Murat AYDIN
Murat AYDIN
DHA Editörü
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