Otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular BURDUR'da, park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu iki kez çıkarılmasına rağmen çevrede toplanan kalabalıktan korkarak, yeniden içeri girdi.

BURDUR'da, park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu iki kez çıkarılmasına rağmen çevrede toplanan kalabalıktan korkarak, yeniden içeri girdi. Yavru kedi, çekici ile sanayiye götürülen otomobilin motor muhafazası sökülerek kurtarıldı.

Burdur Gazi Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde eşinin çalıştığı bankaya gelen Veli Kesici, aracını park edip, indi. Tekrar aracına döndüğünde motoru çalıştıran Veli Kesici, hareket edeceği sırada içeriden bir kedi sesi geldiğini duydu. Aracın kaputunu açınca yavru kedi sesi geldiğini duyan Kesici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.İhbar üzerine gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun süren çalışma sonucu yavru kediyi saklandığı motor bölümünden iki defa çıkarmayı başardı. Ancak kedi, etrafta toplanan kalabalıktan korkunca tekrar aracın motor bölümüne girdi. Bunun üzerine otomobil, çekici vasıtasıyla İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. Yavru kedi, burada da tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca, otomobil, çekici yardımıyla sanayiye gönderildi. Motor muhafazası sökülen aracın alt kısmından çıkarılmaya çalışılan kedi ustalara zor anlar yaşatırken, 1 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı.

Kaynak: DHA