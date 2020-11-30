Otomobilin çarptığı "Şanslı" adlı kediye kapsamlı tedavi
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Otomobilin çarptığı "Şanslı" adlı kediye kapsamlı tedavi

30.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:36

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin çarpması sonucu iki bacağını kullanamayan Siyam cinsi "Şanslı", sahibinin yaklaşık 6 bin lira harcayıp uzun uğraşlar vermesi sonucu iyileşmeye başladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin çarpması sonucu iki bacağını kullanamayan Siyam cinsi "Şanslı", sahibinin yaklaşık 6 bin lira harcayıp uzun uğraşlar vermesi sonucu iyileşmeye başladı.

Gözsüz Mahallesi'nde çiftçilik yapan 55 yaşındaki Coşkun Baltacı, küçük kızı için yaklaşık 5 yıl önce İstanbul'dan 800 liraya Siyam cinsi kedi aldı.

Sahibinin "Şanslı" adını verdiği kediye, iki ay önce yolda oynadığı sırada otomobil çarptı.

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Baltacı, evine getirdiği kedinin iki bacağını kullanamadığını görünce hayvanı önce ilçedeki veterinere, ardından tavsiye üzerine İstanbul'a götürdü.

İstanbul'da ameliyat edilen "Şanslı" yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı.

Baltacı, AA muhabirine, kedinin karnesi olduğunu, bakımlarının düzenli yapıldığını ve ona ailenin ferdi gibi sevgiyle yaklaştıklarını söyledi.

Kedinin otomobilin çarpması sonucu bacaklarını kullanamaz hale geldiğini anlatan Baltacı, şöyle konuştu:

"Hemen onu veterinere götürdüm. Veteriner Tekirdağ'a götürüp röntgen çektirmem gerektiğini söyledi. Röntgenleri çekildi, kasığında 2 kırık olduğu için İstanbul'a götürdüm. Orada muayenenin ardından iki yerinden ameliyat ettiler. Ameliyatları ve ilaçlarıyla 5-6 bin liraya mal oldu. Kediyi bir ay sonra yeniden götüreceğim, tedavisine devam edilecek. Bir bacağına takılan platin ikinci bir ameliyatla alınacak. Şimdi yeni yeni ayağa kalkmaya başladı. Aşağı yukarı 10 gün oldu. İyileştirmeye çalışıyoruz."

Coşkun Baltacı'nın eşi Kader Baltacı ise 5 yıldır zamanını "Şanslı" ile geçirdiğini anlattı.

Kedinin kaza geçirmesiyle büyük üzüntü yaşadığını anlatan Baltacı, "Kedim çok sevimli, çok tatlı. Elimden geldiği kadar ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Onu çok seviyorum." dedi.

Otomobilin çarptığı 'Şanslı' adlı kediye kapsamlı tedavi
Otomobilin çarptığı 'Şanslı' adlı kediye kapsamlı tedavi
Otomobilin çarptığı 'Şanslı' adlı kediye kapsamlı tedavi
Otomobilin çarptığı 'Şanslı' adlı kediye kapsamlı tedavi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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