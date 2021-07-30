Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 3 turist yaralı
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Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 3 turist yaralı

Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 3 turist yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, hastaneye kontrol amaçlı götürülen Bulgaristan vatandaşı 3 turisti taşıyan ambulansa otomobil çarptı.

ANTALYA'da, hastaneye kontrol amaçlı götürülen Bulgaristan vatandaşı 3 turisti taşıyan ambulansa otomobil çarptı. Kazada ambulans devrilirken, yaralanan turistler başka ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Figen Sarıbağ yönetimindeki 34 KF 3622 plakalı otomobil, Mehmet Altıntaş'ın kullandığı ve sağlık kontrolü için hastaneye götürülen 3 Bulgaristan vatandaşını taşıyan 34 HU 3643 plakalı ambulansa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazanın ardından çevre esnafı ve yoldan geçen sürücüler, yardıma koşup hem turistleri hem de ambulans görevlilerini araçtan çıkardı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralan 3 turist, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra başka bir ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Ambulans şoförü Mehmet Altıntaş, "Otomobil çarpınca ambulans dengeyi kaybetti ve devrildi" dedi. Antalya'da ailesiyle tatilde olduğunu ve Konyaaltı Plajı'na gittiklerini söyleyen Figen Sarıbağ, kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsü Figen Sarıbağ, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 3 turist yaralı
Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 3 turist yaralı
Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 3 turist yaralı
Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 3 turist yaralı
Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 3 turist yaralı
Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 3 turist yaralı
Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 3 turist yaralı
Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 3 turist yaralı
Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 3 turist yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek

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