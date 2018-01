Otomobilin altında sürücü feci şekilde can verdi: 1 ölü, 4 yaralı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, takla attı. 50 metre sürüklenen aracın altında kalan sürücü feci şekilde can verirken, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin otobanı bağlantı yolunda meydana geldi. Gaziantep istikametinden Şırnak istikametine gitmekte olan Nihat Ercan yönetimindeki 34 AV 9673 plakalı otomobil, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.Yoldan çıkarak çok sayıda ağacı yerinden söken otomobil, yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kazada otomobilin altında kalan sürücüsü Nihat Ercan feci şekilde can verirken aynı araçta bulunan Gönül Ü., Berfin Ece Ü., Muhammed Ozan Ü., ve Kenan Ü. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, otomobilin altında kalan cesedi vinç yardımıyla çıkarttı. Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.