Otomobilin, ahırdan kaçan at ile yavrusuna çarptığı kaza kamerada
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Otomobilin, ahırdan kaçan at ile yavrusuna çarptığı kaza kamerada

16.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:22
Otomobilin, ahırdan kaçan at ile yavrusuna çarptığı kaza kamerada

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde ahırdan kaçıp yola çıkan at ile yavrusuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde ahırdan kaçıp yola çıkan at ile yavrusuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada at telef olurken, çenesinden yaralanan tayı ise tedaviye alındı. Kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Korkuteli- Burdur Caddesi'nde meydana geldi. Ahırdan kaçıp yola çıkan at ile yavrusu, trafikte ters istikamette koşmaya başladı. Bu sırada karşıdan gelen Mehmet Acar (21) yönetimindeki 07 CVF 33 plakalı otomobil, at ve yavrusuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Acar yaralandı. At telef olurken yavrusu ise çenesinden yaralandı.

Araç sürücüsü Acar ambulans ile Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı tay ise Korkuteli Belediyesi veterineri tarafından tedavisinin ardından Burdur'daki hayvan hastanesine götürüldü. Telef olan at ise Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait iş makinesi ile kaza yerinden alınarak, gömüldü.ÇARPMA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, yoldan otomobille geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. At ve yavrusunun akan trafikte araçlara karşı uzun süre ilerlediği, önündeki aracı sollayan otomobilin ise önce ata, ardından da yavrusuna çarptığı görüldü.


Otomobilin, ahırdan kaçan at ile yavrusuna çarptığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ

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