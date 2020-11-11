Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada
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Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada

11.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:30
Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada

BALIKESİR'de otomobilin benzin istasyonunda pompaların önünde yatan iki köpeği ezme anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

BALIKESİR'de otomobilin benzin istasyonunda pompaların önünde yatan iki köpeği ezme anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken; köpeklerden biri öldü, yaralı köpek de veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Erdek ilçesindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Benzin istasyonuna gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 KNT 11 plakalı otomobil, pompaların önünde yatan iki köpeğin üzerinden geçti. Köpekler olayın ardından yerden kalkıp koşmaya başlarken, otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti. Bir süre sonra köpeklerden biri istasyonda yere yığılarak öldü. Ağır yaralanan diğer köpek ise çevredekilerin yardımıyla veterinere götürülerek, tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobilin, köpekleri ezdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere, tepki yağdı. HAYTAP'ın şikayeti üzerine otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada
Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada
Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada
Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada
Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada
Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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