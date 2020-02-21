: Otomobili bozulunca "ezel"e sahip çıktı

21.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:06

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, DHA -İSTANBUL'da otomobilinin bozulması nedeniyle gittiği tamirhanede gördüğü kuzunun Kurban bayramında kesilecek olmasına üzülen bir hayvansever, kesilmekten kurtardığı kuzunun İzmir'de Haluk Levent'in sahip çıktığı Boğa Ferdinand ile aynı çiftlilkte yaşamasına imkan sağladı.

İstanbul'da oto tamirciliği yapan Recep Süzen, yeni doğan bir kuzuyu annesinin bakmaması nedeniyle bir çiftlikten 3 günlükken aldı. "Ezel" adını verdiği kuzuyu tamirhanesinde soda şişesine koyduğu sütle besleyen Recep Süzen, kuzuyu Kurban Bayramı'nda kesmeyi planlıyordu. Otomobili bozulan Batı Gider, otomobilini tamir için Recep Süzen'e ait tamirhaneye getirdiğinde küçük kuzuyu fark etti. Kuzunun durumunu öğrenen Batı Gider, tamirhanenin maskotu haline gelen ve kesilmeyi bekleyen kuzu için kollarını sıvadı. Önce kuzunun rahatça yaşayabileceği bir çiftlik arayışına giren Gider, geçtiğimiz yıl Rize'de kesilmek üzere iken Karadenize atlayarak sahibinin elinden kaçan Boğa Ferdinand'ın da kaldığı sanatçı Haluk Levent'in desteklediği İzmir'deki Kurtarılmış Hayvanlar Çiftliği'nde kuzu Ezel'e yer ayarladı. Sonrasında Tamirci Recep Süzen'i ikna eden Batı Gider, küçük kuzuyu kurtardı.

"İNSANLARDAN DAHA SADIK"

Olayla ilgili konuşan kuzunun sahibi Recep Süzeni "Annesi bakmamış. Annesi bakmadığı için aldım. İnsanlardan daha sadık. 3 günlükken aldım. 1 aydır benimle. Annesi istemediği zaman sahipleri bakıyor. Aldığım kişilerin de hayvanı çok olduğu için ben aldım. Günde 4-5 defa besliyorum. Ben bunu kesersem evdekiler de beni keserdi. Nasıl bir çocuk anneye babaya alışıyorsa kendine bakan bir insana hayvanlar da alışıyor" dedi.

BOĞA FERDİNAND'IN YANINA GİDECEK

Kuzu Ezel'in kurtulması için büyük çaba harcayan Batı Gider, 'İki gün önce buraya arabanın bir probleminden dolayı gelmiştim. Vejetaryenim et yemiyorum. Koyu da bir hayvan severim. Sordum abiye, 1 sene sonra muhtemelen kurbanlıklarla gider dedi. İki gündür bu kuzuyu buradan kurtarmayı düşünüyordum. İzmir'de bir çiftlik var. Haluk Levent'in kurtardığı boğa Ferdinand'ın yanına göndermek istiyorum. Çiftliğin sahibiyle konuştum kabul etti. Recep ağabey de kabul ederse bir ömür yaşayacağı yere götürmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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