Otomobilde intihara kalkıştı

ANTALYA'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Ö.E. (38), otomobiline koyduğu 6 piknik tüpü ile intihara kalkıştı. Polisin çabasıyla ikna edilen Ö.E., sağlık ekibiyle birlikte hastaneye götürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Konyaaltı Beach Park içerisinde yer alan polis noktasının karşısındaki otoparkta meydana geldi. Ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği düşünülen Ö.E., içerisinde 6 piknik tüpü bulunan 42 FKF 78 plakalı otomobiliyle otoparka girdi. Ö.E., otomobilini otoparkın orta kısmına park edince, durumundan şüphelenen çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri otomobil içerisindeki Ö.E. ile bağlantı kurmaya çalıştı.

Polis ekipleri, Ö.E.'nin ambulansla götürülmesinin ardından otomobilde inceleme yaptı. Polis, araçtan çıkartılan 6 piknik tüpünü yeniden otomobile koydu. Ekiplerin bir de mektuba rastladığı otomobil güvenli noktaya çekildi. Polis ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.