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Zoox, Otonom Araçlarını Duman Algılama Sorunu Nedeniyle Geri Çağırıyor

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Amazon'un otonom araç birimi Zoox, yoğun dumanı tespit edememe riski nedeniyle 105 aracını geri çağırdı. ABD'li yetkililer otonom araçların acil durum ekiplerine müdahalesine dikkat çekti.

Amazon.com'un otonom araç birimi Zoox, Cuma günü yaptığı açıklamada, 105 otonom aracını yoğun dumanı tespit edemeyebilecekleri ve bu nedenle acil durum personelini engelleyebilecekleri için geri çağıracağını bildirdi.

Geçen hafta ABD'nin en üst düzey otomobil güvenliği yetkilisi, sürücüsüz araçların kolluk kuvvetleri ve diğer ilk müdahale ekiplerine müdahale etmesine ilişkin 'net bir modelin' bulunduğunu ve otonom araç şirketlerinin bu sorunu hızlı bir şekilde çözmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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