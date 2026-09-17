Xpeng, Volkswagen'in ötesine geçerek teknolojisini diğer otomobil üreticilerine açmayı planlıyor

Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng, yeni gelir kaynakları yaratmak amacıyla teknolojisini ortağı Volkswagen'in yanı sıra diğer yabancı otomobil üreticilerine de sunmayı planlıyor. Konuya yakın iki kaynağa göre şirket, teknolojisine ilgi duyan bazı potansiyel ortaklarla görüşme halinde. Reuters bu planları ilk kez haberleştiriyor.

Kaynaklardan birine göre Xpeng, elektrik ve elektronik mimarisini, kokpit sistemlerini, Turing yapay zeka çiplerini ve gelişmiş sürüş destek yazılımını diğer şirketlere sunmayı hedefliyor. Potansiyel ortaklar arasında yabancı yazılım geliştiricileri ve otomobil tedarikçileri de bulunabilir. İkinci kaynak, robotaksi, insansı robotlar ve uçan arabalara açılan şirketin teknoloji lisanslama ve özelleştirme işini robotaksi, robotik ve diğer fiziksel yapay zeka uygulamalarını kapsayacak şekilde genişletmeyi planladığını söyledi. Sunum, Xpeng'in robotaksilerinin operasyonel olarak devreye alınmasını da içerecek.

Kaynaklar, potansiyel otomobil üreticilerinin veya diğer ortakların kim olduğunu açıklamadı. Genişleyen teklifler, Çinli elektrikli araç üreticilerinin dünya çapında araç tasarımını ve teknolojisini yeniden şekillendirdiği bir döneme denk geliyor. Kaynaklara göre Xpeng, yaklaşık altı ay önce yeni teknoloji ortaklıkları ve diğer ticari imkanları araştırmak için stratejik bir ticarileştirme ekibi kurdu. Bu ekip, Volkswagen ile kurulan ittifaktan elde edilen deneyime dayanıyor.

Xpeng'in Volkswagen ile ortaklığı, Alman üreticinin Temmuz 2023'te Çinli elektrikli araç üreticisinin yüzde 4,99 hissesini yaklaşık 700 milyon dolara satın almasıyla başladı. İttifak, elektrikli araç platformlarını, yazılımı ve elektronik mimariyi kapsıyor. İlk ortak geliştirilen model olan ID. UNYX 08 elektrikli SUV, Xpeng'in kokpit sistemlerini, akıllı sürüş teknolojisini ve Turing yapay zeka çiplerini içeriyor. Model, işbirliğinin başlamasından yalnızca 24 ay sonra, Mart 2026'da seri üretime girdi.

Ortaklık, özellikle teknoloji hizmetleri üzerinden Xpeng için anlamlı bir yeni gelir kaynağı haline geldi; ancak şirket cari mali yılın birinci ve ikinci çeyreğinde zarar açıklamaya devam etti. İkinci çeyrekte araç satış geliri fazla değişmezken araç marjı yüzde 14,3'ten yüzde 12,1'e geriledi. Hizmetler ve diğer işlerden elde edilen gelir neredeyse ikiye katlandı ve bu segmentin marjını bir yıl önceki yüzde 53,6'dan yüzde 75,1'e çıkardı. Ağustos sonundaki kazanç açıklaması sonrası görüşmede Xpeng yönetimi, artışın esas olarak Volkswagen ortaklığı kapsamında sağlanan teknoloji araştırma-geliştirme hizmetlerinden ve daha yüksek parça ile aksesuar satış gelirinden kaynaklandığını söyledi.

Daha yüksek marjlı hizmet işi, Xpeng fiziksel yapay zeka alanına genişledikçe daha da önemli hale gelebilir. CEO He Xiaopeng, insansı robotların zamanla araçlardan belirgin şekilde daha yüksek marj üretebileceğini söyledi. Xpeng'in genel amaçlı insansı robotu IRON, bu ayın başında üretim hattından çıktı; şirket yıl sonuna kadar seri üretime geçmeyi hedefliyor. Xpeng, 2027'de Çin ve denizaşırı pazarlarda ticari teslimatlara başlamayı planlıyor. Şirket uluslararası genişlemesini de hızlandırdı; 2020'de Norveç'e girişinden bu yana kümülatif denizaşırı satışları 100 bin aracı aştı. Perşembe günü Pekin'de tanıtılan G9L SUV, gelecek ay Paris Otomobil Fuarı'nda uluslararası tanıtımını yapacak ve G6, G9 ve P7+'dan sonra Magna'nın Avusturya'daki fabrikasında üretilecek dördüncü model olacak.

Kaynak: Haber Merkezi