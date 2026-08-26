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Waymo robotaksileri Münih’e geliyor

Waymo robotaksileri Münih’e geliyor
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ABD'li sürücüsüz araç şirketi Waymo, Avrupa Birliği'ndeki ilk adımı olarak Münih'te 2027'de ticari hizmet sunacak.

ABD'li sürücüsüz araç şirketi Waymo, robotaksi hizmetini Almanya'nın Münih kentinde gelecek yıl başlatacağını duyurdu. Şirket, önümüzdeki haftalarda şehirde haritalama çalışmalarına başlayacak ve uzman sürücülerle testler yapacak. Ticari hizmetin 2027 sonunda başlaması planlanıyor.

Waymo, halihazırda ABD'nin birçok şehrinde hizmet veriyor. Bu yıl Londra ve Tokyo'ya da genişlemeyi hedefliyor. Şirketin eş CEO'su Tekedra Mawakana, Münih'in mobilite ve mühendislik merkezi olduğunu ve bu genişlemenin önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Bavyera hükümetinden Florian Herrmann, otonom sürüşün geleceğin anahtar teknolojisi olduğunu belirtti.

Bavyera, BMW gibi devlere ev sahipliği yapan Almanya'nın otomotiv merkezi. Ancak sektör, Çin rekabeti ve elektrikli araç geçişi nedeniyle krizde. Waymo, Avrupa'da robotaksi denemeleri başlatan en son firma. Çinli ve ABD'li şirketler de çeşitli Avrupa şehirlerinde denemeler yapıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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