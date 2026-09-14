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Volkswagen Ticari Araç, Yeni Caddy ve Multivan'ı IAA Transportation 2026'da Tanıttı

Volkswagen Ticari Araç, Yeni Caddy ve Multivan'ı IAA Transportation 2026'da Tanıttı
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Yenilenen Caddy ve Multivan, 15-20 Eylül'de Hannover'de düzenlenen IAA Transportation 2026'da sergilendi. Araçların 2026'nın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Volkswagen Ticari Araç, 15-20 Eylül tarihleri arasında Hannover'de gerçekleşen IAA Transportation 2026'da yenilenen Caddy ve Multivan modellerini sergiledi.

Yeni Caddy ve Yeni Multivan; tasarım, dijitalleşme, konfor ve sürüş destek sistemleri açısından geliştirildi. Bu modellerin 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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