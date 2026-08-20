Verstappen'e Veda: Hollanda GP'de Altıncı Farklı Kazanan mı?

Max Verstappen, bu hafta sonu evindeki Hollanda Grand Prix'sine, Formula 1'de altı yarışta altıncı farklı kazanan olarak uygun bir veda yapabilir. Eski usul sahil pisti, bu yılki yarışın ardından takvimden çıkıyor. Pazar günkü zafer, Red Bull'un dört kez dünya şampiyonu ve turuncu gömlekli taraftarları için acı tatlı bir an olacak. Verstappen, pistin 2021'de dönüşünden bu yana burada her zaman podyumda yer aldı; üç zafer ve iki ikincilik elde etti. Ayrıca Zandvoort'ta yarışılan 360 turun 200'ünde liderdi. Hollandalı sürücü, "Burada çok güzel anılarım var, evimdeki kalabalığın önünde yarışmak bir ayrıcalıktı" dedi ve özel bir kaskla yarışacağını belirtti. Bu hafta sonu takım arkadaşı değişecek: Isack Hadjar'ın sakatlığı nedeniyle Liam Lawson geri dönerken, Yuki Tsunoda Racing Bulls'a geçti.

Sezon, Mercedes'in altı yarışlık serisiyle başlamıştı; ancak son beş yarışta beş farklı kazanan çıktı. Ferrari'den Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc, Kimi Antonelli ve Lando Norris kazananlar arasında. Şimdi Verstappen ve Oscar Piastri, seriyi sürdürmeye en yakın isimler. Verstappen genel sıralamada altıncı, Piastri yedinci ve üstlerindeki herkes 2026'da kazandı. Şampiyon McLaren, son iki Hollanda Grand Prix'sini kazandı ve üçüncü kez üst üste zafere ulaşmak için Macaristan'da tanıtılan yükseltme paketinin ikinci bölümünü getiriyor. Mercedes ise 1955'ten bu yana burada kazanamadı ve bunu düzeltmek istiyor. Takım patronu Toto Wolff, "Rakiplerimiz farkı kapattı, ikinci yarıda daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

George Russell, kötü geçen ilk yarıyı geride bırakmak isterken, Aston Martin Honda'nın yükseltilmiş motoruyla rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor. Ancak sprint formatı antrenman süresini kısıtlıyor. Yeni takım Cadillac ise kurucu direktörü Graeme Lowdon'ı görevden alıp yerine Marcin Budkowski'yi getirdi ve ilk puanını arıyor.

Kaynak: Haber Merkezi