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Ukrayna'dan FIA'ya Rusya yasağı uyarısı

Ukrayna'dan FIA'ya Rusya yasağı uyarısı
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Ukrayna, Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) Rusya ve Belarus'tan yarışmacıların kendi bayrak ve marşlarıyla katılmasına izin veren kararın geri alınmasını talep etti. Ukrayna Otomobil Federasyonu karardan 'tamamen şaşkın' olduklarını belirtti.

Ukrayna, motorsporlarının dünya yönetim organı FIA'ya, Rusya ve Belarus'tan yarışmacıların uluslararası etkinliklerde yer almasına yönelik yasağın kaldırılması kararını yeniden değerlendirmesi çağrısında bulundu. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinden bu yana uygulanan ve iki ülke sporcularının kendi bayrak ve marşlarıyla yarışmasını yasaklayan karar, FIA tarafından geçen hafta kaldırıldı.

BBC'nin haberine göre Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'e bir mektup göndererek kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Ukrayna Otomobil Federasyonu yaptığı açıklamada, FIA'nın bu hamlesinin 'tamamen sürpriz' olduğunu belirtti.

Bir FIA sözcüsü, Ukrayna'nın mektubunu doğrulayarak, Rus ve Belaruslu sürücüler, takımlar ve yetkililer için şartların FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin oylamasının ardından güncellendiğini söyledi. Sözcü, 'Bu, IOC'nin 7 Temmuz'daki açıklamasının ardından ve diğer uluslararası spor federasyonlarının güncellemelerine benzer şekilde yapıldı' dedi.

FIA, Rusya ve Belarus'ta etkinlik ve yarışma düzenleme yasağının sürdüğünü ve gelecekte pozisyonunu güncelleme hakkını saklı tuttuğunu aktardı. Rusya, Soçi'de düzenlenen Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmış ancak 2021'den bu yana büyük ödül düzenlemedi. Rus pilot Nikita Mazepin'in sözleşmesi 2022'de feshedilmişti ve o zamandan beri tarafsız bayraklarla Orta Doğu'da yarıştı.

IOC geçen ay Rus Olimpiyat Komitesi'ne yönelik askıya almayı geçici olarak kaldırmıştı. FIA'ya IOC tarafından 2013'te tam tanınma statüsü verilmişti. Rusya Otomobil Federasyonu başkanı Boris Rotenberg, FIA kararının Rus motorsporları için önemli bir gün olduğunu söyledi ve 'Spor ve kültür siyasetin dışında olmalı' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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