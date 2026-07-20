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Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Tüketimi Yüzde 153.5 Arttı

Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Tüketimi Yüzde 153.5 Arttı
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2024'ün ilk yarısında elektrikli araç şarj tüketimi geçen yıla göre %153,5 arttı. Şarj altyapısı yaygınlaşırken, yerli üretim araçlar da dönüşümü hızlandırıyor.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı hızla yaygınlaşıyor. EPDK verilerine göre, 2024 yılının ilk yarısında şarj tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153,5 oranında arttı. Bu artış, şarj altyapısının genişlemesi ve kullanıcıların elektrikli araçlara yönelmesiyle açıklanıyor.

Şarj istasyonları şehir içi ve şehirler arası güzergahlarda yaygınlaşırken, sürdürülebilir enerji dönüşümü hız kazanıyor. Yerli üretim elektrikli araçların piyasaya girmesi de bu süreci destekliyor. Gelecekte şarj teknolojileri ve akıllı şebeke entegrasyonu öne çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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